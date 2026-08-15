Pedri segue un piano fisico speciale per tornare al top

Pedri si allena in solitario con il Barça, mentre non è stato incluso nella lista dei giocatori in viaggio per un amistoso

Il Barça sta seguendo con attenzione Pedri, uno dei suoi giocatori più importanti, che non ha ancora ripreso a giocare con il gruppo e si sta allenando in modo speciale per tornare al massimo livello. L’attaccante, originario del Tenerife, ha iniziato un piano fisico personalizzato negli ultimi giorni, con l’obiettivo di prepararsi al primo match di Liga contro l’Elche. Nonostante non abbia subito infortuni, Pedri non è stato incluso nella lista dei giocatori che viaggeranno a Basilea per un amistoso, dove il club affronterà i locali. Il motivo è che il giocatore non ha ancora completato i suoi esercizi con il gruppo, ma si è concentrato su allenamenti individuali con il pallone. L’obiettivo del club è che Pedri possa tornare in forma entro la prossima settimana, in vista della stagione che si apre con la Liga.

Un calo di prestazioni che ha preoccupato il club

Pedri ha visto un calo di prestazioni durante la fine della stagione precedente, quando ha perso la sua posizione di titolare. Anche durante il Mondiale, il giocatore non ha mostrato il livello di forma che si aspettava il Barça. Questo ha portato il club a prendere decisioni preventive per assicurare che Pedri possa riprendersi al meglio. L’allenatore Hansi Flick, che ha potuto contare su tutti i giocatori non lesionati dal 12 agosto, ha espresso la sua fiducia nel talento del giocatore, ma ha anche riconosciuto la necessità di un periodo di recupero. Il piano fisico che Pedri sta seguendo è stato progettato per aiutarlo a tornare al top in modo graduale e sicuro.

Un piano fisico personalizzato per il futuro

Il piano fisico di Pedri include sessioni in palestra e allenamenti individuali con il pallone, senza partecipare ai gruppi di lavoro. Questo approccio mira a rafforzare la sua condizione fisica e a ripristinare la sua forma senza correre rischi. Il club ha deciso di non includerlo nella lista dei giocatori in viaggio per l’amistoso a Basilea, pur riconoscendo che non ha problemi fisici. L’obiettivo è che Pedri possa essere pronto per il primo match di Liga, che si terrà contro l’Elche. Il piano è stato progettato in modo da permettergli di tornare al massimo livello in modo graduale, senza compromettere la sua salute a lungo termine.

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Il Barça ha espresso la sua fiducia in Pedri, considerandolo uno dei suoi giocatori più importanti. L’attaccante, che ha mostrato un talento eccezionale durante la sua carriera, ha bisogno di un periodo di recupero per tornare al livello di prestazioni che il club si aspetta da lui. Il piano fisico che sta seguendo è un passo importante per raggiungere questo obiettivo. Il club ha deciso di non accelerare il processo, preferendo un approccio cauto e mirato. Questo tipo di attenzione è necessario per garantire che Pedri possa giocare al meglio durante tutta la stagione, senza compromettere la sua salute o la sua performance.

Pedri non ha giocato con il gruppo e si allena in solitario

Il Barça lo monitora da vicino per tornare al top