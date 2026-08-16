Lazio-Mantova, pronostico: Gattuso in vantaggio a quota 1.30

Lazio e Mantova si sfidano in Coppa Italia, pronostico a favore della squadra romana

La Lazio, nona in classifica al termine della scorsa stagione, affronta il Mantova in Coppa Italia, un torneo che rappresenta un obiettivo importante dopo due anni senza partecipazione alle coppe europee. La partita, in programma allo stadio Olimpico di Roma, segna l’esordio in competizione della squadra capitolina, mentre per i lombardi si tratta di un’occasione per dimostrare la loro forza. Il pronostico, a cura di diverse agenzie, vede la Lazio in vantaggio a quota 1.30, con un’attenzione particolare sulle possibilità di un risultato con almeno due reti in casa.

Un’occasione per tornare in Europa

La Coppa Italia rappresenta un’opportunità per la Lazio di tornare in campo con un obiettivo concreto, dopo due anni di assenza dalle competizioni europee. La squadra, guidata da Simone Inzaghi, ha già mostrato durante il precampionato una buona capacità di realizzare gol, con giocatori come Zaccagni che hanno segnato almeno due reti in ogni amichevole. La squadra, però, affronta un periodo complesso, segnato da problemi sul mercato e da una serie di sfide che richiedono un impegno massimo. Il tecnico Gattuso, pur non essendo il tecnico attuale, è stato indicato come figura chiave per il successo della squadra.

La Lazio, nel suo percorso in Coppa Italia, ha già eliminato squadre di alto livello come Milan, Bologna e Atalanta, con due eliminatorie decisive ai calci di rigore. Questo dimostra una capacità di reazione e di gestione delle partite, anche in momenti di difficoltà. Il Mantova, invece, ha un percorso meno brillante, essendo stato sconfitto nettamente dal Venezia un anno fa al debutto in Coppa Italia. Ora, però, i lombardi sbarcano all’Olimpico senza niente da perdere, con un obiettivo di dimostrare di poter competere a livello nazionale.

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Un’attenzione al potenziale di gol

Guardando altrove, si può ipotizzare che la Lazio possa trovare la via del gol da due a quattro volte. Tradotto, pollice su per l’esito “Multigol Casa 2-4”, con una quota di 1.60 su diverse piattaforme. La squadra, con la sua capacità di realizzare gol, potrebbe trovare la via del successo, ma dovrà affrontare un avversario che non si presenterà in modo passivo. La partita, quindi, sarà un’occasione per dimostrare la forza della Lazio.

La Lazio, nona classificata al termine dello scorso campionato, debutta in Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma contro il Mantova. I virgiliani, sotto la guida di Francesco Modesto, hanno ottenuto la salvezza nell’ultimo campionato cadetto. Un obiettivo da perseguire anche nella stagione 2026/27 che per il Mantova inizierà tra sette giorni con la trasferta sul campo della Carrarese. In Serie A la Lazio, il 24 agosto prossimo, giocherà sempre in trasferta sul campo del Bologna. Il periodo è complicato per tutti, figurarsi per una Lazio alle prese con i soliti problemi sul mercato.

Rispetto alle amichevoli estive fin qui giocate, per i lombardi l’asticella si alza sensibilmente. Logico che i favori del pronostico siano tutti per Zaccagni e soci, che durante il precampionato hanno sempre segnato almeno due reti. Una “regola” confermata anche contro il Frosinone, battuto 2-1 allo Stirpe. Scontato in sede di pronostico suggerire il segno 1, offerto mediamente a 1.30. La partita, che si terrà in un ambiente di grande attesa, potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per la Lazio, che cerca di riscattare la sua posizione in classifica e di tornare a giocare in competizioni di prestigio.