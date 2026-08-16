Luis Llopis lascia il Real Madrid, Courtois lo ricorda con affetto

Un addio con sentimenti

Luis Llopis ha concluso la sua collaborazione con il Real Madrid dopo anni di lavoro intenso e dedicato. L’addio, annunciato il 16 agosto 2026, ha suscitato reazioni positive da parte dei portieri con cui ha lavorato, tra cui Thibaut Courtois, che lo ha ricordato con affetto. I messaggi di ringraziamento e cariño sono arrivati da parte di Kepa, Lunin e altri giocatori, dimostrando l’impatto che Llopis ha avuto nel club. Le sue parole per il suo addio erano semplici ma significative: “Increíble vivirlo y sentirlo. GRACIAS”.

Un percorso di crescita e successi

Llopis è arrivato al Real Madrid nel 2015, accompagnando Rafa Benítez e rimanendo al suo fianco anche quando il tecnico fu sostituito da Zidane. Durante il periodo di Zidane, Llopis ha avuto il compito di allenare i portieri, contribuendo al successo del club con tre Copas de Europa consecutive. Ha anche lavorato con il tecnico spagnolo durante la seconda età di Ancelotti, nel 2021. Ha avuto un ruolo chiave nel far crescere Courtois, preparandolo per la Champions League 2021/22.

La sua collaborazione con i portieri ha visto l’evoluzione di giocatori come Kepa e Lunin, preparandoli per le competizioni più importanti. Llopis ha lavorato con Courtois, con il quale aveva una relazione di fiducia, contribuendo al loro successo in campo. La sua esperienza al club è stata un periodo di crescita e successi, con un legame forte con i portieri che ha allenato.

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La decisione di Llopis di lasciare il club è arrivata con l’arrivo di José Mourinho, che ha portato cambiamenti significativi nella squadra. L’esperto allenatore ha sostituito Llopis con Nuno Santos, con il quale ha già collaborato in club come Tottenham, Roma e Benfica. Nonostante l’addio, alcuni portieri come Lunin e Keylor Navas non hanno ancora espresso i loro sentimenti per Llopis, dimostrando che la sua figura è ancora presente nel club.

Le reazioni dei giocatori che hanno lavorato con lui, come Courtois, hanno espresso il loro apprezzamento, ricordando il rapporto di fiducia e collaborazione. Thibaut Courtois ha detto: “Gracias por todo amigo”, dimostrando il suo affetto per Llopis. L’addio di Llopis segna la fine di un’era, ma il suo contributo al club resterà impresso nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Il suo lavoro ha lasciato un’impronta duratura, anche se il futuro del Real Madrid si orienta verso nuove figure e nuove sfide.

La sua esperienza al Real Madrid è rimasta un periodo di crescita e successi, con un legame forte con i portieri che ha allenato. L’addio di Llopis segna la fine di un’era, ma il suo contributo al club resterà impresso nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Il suo lavoro ha lasciato un’impronta duratura, anche se il futuro del Real Madrid si orienta verso nuove figure e nuove sfide.