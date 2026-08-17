Rafa Cruz, 16 anni e 9 mesi, debutta con la UD Las Palmas in LaLiga Hypermotion

Rafa Cruz, 16 anni e 9 mesi, entra in campo con la UD Las Palmas in LaLiga Hypermotion

Rafa Cruz, nato nel 2009, ha debuttato con la UD Las Palmas a soli 16 anni, 9 mesi e 23 giorni, diventando il terzo giocatore più giovane a prendere parte al primo team della squadra canaria. Il talento grancanario, che ha passato una stagione nella cantera del Real Madrid, ha fatto il suo esordio in LaLiga Hypermotion 2026-2027 nella partita contro l’Albacete Balompié, giocata al Estadio de Gran Canaria. La sua entrata in campo al minuto 60 ha sostituito Jesé Rodríguez, un veterano del club. Questo momento segna un passo importante nella carriera di Rafa, che ha già mostrato un talento notevole durante la sua permanenza al Real Madrid.

Un talento in crescita dopo il Real Madrid

Rafa Cruz, originario di Gran Canaria, ha trascorso una stagione nella cantera del Real Madrid prima di tornare a Gran Canaria alla fine della campagna 2024-2025. Dopo aver svolto un ruolo di osservazione durante la visita al Cádiz CF, dove è stato convocato dall’ex allenatore Luis García Fernández, Rafa ha trovato la sua strada nella filiale della UD Las Palmas. Il suo ritorno all’isola ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera, con l’obiettivo di consolidare il suo posto nel team principale.

Il debutto di Rafa Cruz rappresenta un momento chiave per la squadra, che cerca di rafforzare la sua base di giovani talenti. Il suo arrivo al primo team potrebbe aprire nuove opportunità per la squadra, che ha già visto il ritorno di giocatori come Hekimoglu, la nuova perla turca. La sua presenza in campo potrebbe influenzare positivamente la squadra, soprattutto in una stagione in cui la UD Las Palmas cerca di consolidare la sua posizione nella Liga.

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Un record di giovane debuttante

Rafa Cruz si colloca al terzo posto nella classifica dei giocatori più giovani a debuttare con la UD Las Palmas, superando il mitico Orlando Suárez, che aveva debuttato a 16 anni, 11 mesi e 7 giorni. Il primo posto è occupato da Omar Fleitas, che ha debuttato a soli 16 anni, 6 mesi e 9 giorni, mentre Pedri González, attuale campione del mondo, ha debuttato a 16 anni, 8 mesi e 22 giorni. Questo record dimostra l’importanza del talento precoce nel calcio spagnolo e la capacità della UD Las Palmas di sviluppare giocatori di alto livello.

Il talento di Rafa Cruz ha già suscitato interesse nel mondo del calcio, non solo per la sua giovane età, ma anche per le sue capacità tecniche e la sua determinazione. La sua esperienza al Real Madrid, sebbene breve, ha fornito una base solida per il suo sviluppo. La squadra, con la sua strategia di investire in giovani talenti, ha già visto risultati positivi con giocatori come Jesé Rodríguez e Hekimoglu. Rafa potrebbe diventare un altro tassello importante per il futuro della squadra.

Il debutto di Rafa Cruz segna l’inizio di una carriera che potrebbe portarlo a giocare a livello nazionale e internazionale. La sua presenza in campo potrebbe aprire nuove opportunità per la squadra, che cerca di rafforzare la sua base di giovani talenti. Con il suo talento e la sua determinazione, Rafa Cruz potrebbe diventare un punto di riferimento per la UD Las Palmas nel prossimo futuro.