Agoumé, il talento francese in cerca di un futuro in Arabia Saudita

Un giocatore francese saluta durante un allenamento al Sevilla FC, con un’offerta in arrivo da Arabia Saudita

Il Sevilla si trova al centro di un’interessante dinamica di mercato, con Lucien Agoumé, talento francese di 24 anni, che potrebbe lasciare la squadra spagnola per un trasferimento in Arabia Saudita. Dopo che il club ha acquisito il 90% dei diritti del giocatore a cambio di 8 milioni di euro, la plusvalia netta della sua vendita supererebbe i 17 milioni di euro. L’offerta, che arriva da un club del Golfo Pérsico, è considerata irreversibile per le finanze del club, ma per il giocatore il futuro non è ancora chiaro.

Un’offerta di 25-30 milioni di euro

Secondo quanto riferito da Radio Sevilla, il club ha ricevuto una proposta da Arabia Saudita per portare a termine il trasferimento di Agoumé. Le cifre del trasferimento oscillano tra i 25 e i 30 milioni di euro, con la possibilità di ulteriore incremento in base a variabili contrattuali. Agoumé, che ha indossato il brazalete della nazionale francese Under 21, preferisce concentrarsi sulla sua crescita professionale piuttosto che su un salario elevato. Tuttavia, per il club, l’operazione rappresenta un’opportunità finanziaria significativa.

Un’alternativa per il centrocampo

Se Agoumé dovesse lasciare, il club dovrà accelerare l’arrivo di tre nuovi giocatori per il centrocampo, con Giorgi Kochorashvili come principale candidato. Altri nomi in lista includono Ellyes Skhiri, Patrick Berg e Connor Barron. Per il direttore sportivo Luis García Plaza, il giocatore francese è una figura fissa, e il suo addio potrebbe causare un impatto notevole sul piano tattico. Tuttavia, la plusvalia ottenuta potrebbe permettere al club di rafforzare ulteriormente la squadra. La direzione sportiva del Sevilla, con sede a Nervión, ha espresso un’apertura positiva all’idea di questa operazione, visto che potrebbe permettere al club di tornare a rispettare la regola 1:1 di LaLiga, ovvero spendere solo quanto si incassa. Questo potrebbe aprire la strada a una completa ristrutturazione del centrocampo, un settore chiave per la squadra. Mentre il mercato di gennaio si avvicina, il futuro di Agoumé rimane incerto, ma la sua decisione potrebbe influenzare non solo il club ma anche il panorama del calcio internazionale.

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Con il successo iniziale nella Liga, il Sevilla si appresta a vivere un mercato di gennaio ricco di novità. La decisione di Agoumé potrebbe rappresentare un passo importante per il club, ma il giocatore, che ha dimostrato talento e dedizione, preferisce concentrarsi sulla sua carriera piuttosto che su un salario di alto livello. Il futuro di Agoumé rimane un tema di interesse per il calcio internazionale, con un’offerta in arrivo da un club del Golfo Pérsico.

Agoumé, 24 anni, ha giocato con la nazionale francese Under 21.

Il Sevilla ha acquistato il 90% dei diritti del giocatore per 8 milioni di euro.

La plusvalia netta della sua vendita supererebbe i 17 milioni di euro.

Il club riceve un’offerta da Arabia Saudita tra i 25 e i 30 milioni di euro.