Manchester City vicino a firmare Bouaddi, talento marocchino di 18 anni

Manchester City cerca di acquistare Bouaddi, talento marocchino di 18 anni, in vista della Premier League

Il Manchester City si avvicina all’acquisto del talento marocchino Ayyoub Bouaddi, 18 anni, uno dei protagonisti del Mondiale con la squadra nazionale. Il giocatore, nato a Senlis in Francia, ha conquistato l’attenzione del club inglese grazie alle sue prestazioni durante il torneo, dove è stato titolare in cinque dei sei match. Il City, che ha perso il campionato di Community Shield contro l’Arsenal, cerca di rafforzare il centrocampo, già arricchito dall’arrivo di Elliot Anderson, per un prezzo di 135 milioni di euro.

Un talento precoce con potenziale per la Premier League

Bouaddi, che ha debuttato al Lille a soli 16 anni e 3 giorni, è considerato un prodigio. Il giocatore, nato in Francia ma scelto per rappresentare la squadra marocchina per motivi familiari, ha giocato in tre campagne consecutive con il Lille, contribuendo al terzo posto nella scorsa stagione. I suoi compagni di squadra, come Olivier Giroud, lo hanno paragonato a giocatori come Vieira e Busquets, sottolineando la sua versatilità e la sua capacità di coprire diverse posizioni. Nonostante non abbia ancora raggiunto il livello tecnico di Sergio Agüero, il talento di Bouaddi lo rende un acquisto di grande interesse per il City.

Un’opzione per il futuro del centrocampo

Il City, che ha perso il giocatore titolare Rodri Hernández, sta cercando di rafforzare il suo centrocampo con un giocatore che possa integrarsi con Elliot Anderson. Bouaddi, con la sua posizione più posizionata, potrebbe formare un duo con Anderson, che è noto per la sua capacità di spostarsi in tutta la zona di gioco. Il prezzo dell’acquisto è stimato intorno ai 100 milioni di euro, con un’offerta che potrebbe arrivare a 100 milioni di euro ‘larghi’. Il giocatore, che ha già giocato in Champions League contro il Real Madrid, è visto come un potenziale futuro leader del calcio inglese.

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Nonostante le sue qualità, Bouaddi ha ancora alcuni aspetti da migliorare, come la sua definizione e la sua aggressività davanti all’area di rigore. Tuttavia, con l’età che cresce, il giocatore potrebbe diventare un elemento chiave per il City. Inoltre, non si esclude l’ipotesi di un’offerta anche per Enzo Fernández, attuale giocatore del Chelsea, che potrebbe essere un’altra opzione per il mercato estivo. Il talento marocchino, che ha già impressionato in una delle partite più importanti del Mondiale, sembra essere un passo avanti per il Manchester City nel suo piano di rafforzamento. Con la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni, Bouaddi potrebbe diventare un elemento chiave per il club inglese nel prossimo futuro. Il talento di Bouaddi potrebbe aprire nuove opportunità per il Manchester City.

Il mercato estivo del calcio inglese sembra essere in movimento, con il City che cerca di rafforzare il suo centrocampo. Bouaddi, con la sua esperienza e la sua capacità di giocare in diverse posizioni, potrebbe diventare un’opzione importante per il club. Il suo arrivo potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per il City nel suo piano di crescita. Con l’età che cresce, il giocatore ha la possibilità di svilupparsi ulteriormente e di diventare un elemento chiave per il club. Il City, che ha già investito in giocatori di alto livello, sembra essere pronto a fare un altro passo importante nel mercato. Bouaddi, con la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi, potrebbe diventare un’opzione di grande interesse per il club inglese.

Il talento di Bouaddi potrebbe aprire nuove opportunità per il Manchester City. Il mercato estivo del calcio inglese sembra essere in movimento, con il City che cerca di rafforzare il suo centrocampo. Bouaddi, con la sua esperienza e la sua capacità di giocare in diverse posizioni, potrebbe diventare un’opzione importante per il club. Il suo arrivo potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per il City nel suo piano di crescita. Con l’età che cresce, il giocatore ha la possibilità di svilupparsi ulteriormente e di diventare un elemento chiave per il club. Il City, che ha già investito in giocatori di alto livello, sembra essere pronto a fare un altro passo importante nel mercato. Bouaddi, con la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi, potrebbe diventare un’opzione di grande interesse per il club inglese.