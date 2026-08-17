Sato pronto a debuttare con il Valencia

Il giocatore giapponese Sato si prepara a debuttare con il Valencia in campo

Il Valencia ha ottenuto la luce verde per Ryunosuke Sato, il talento giapponese che potrebbe debuttare in Liga contro il Celta Vigo il prossimo sabato. La società ha risolto i problemi burocratici che avevano ostacolato la sua incorporazione, permettendo al club di presentare ufficialmente il giocatore. Sato, 19 anni, è uno dei pochi gioielli della pretemporada, segnando due gol e giocando in posizione di titolare per il tecnico. Il club ha pagato un trasferimento vicino ai quattro milioni di euro, il più alto del mercato per un giocatore di questa categoria.

Un’opzione chiave per il primo match

Con la conferma del via libera, si profila un possibile undici titolare per il Valencia in occasione del primo match della stagione. Il portiere Dimitrievski sarà in porta, con una difesa a tre composta da Tárrega, De Has e Pepelu. I laterali saranno Gayà e il giovane Gamón, mentre il doppio pivot sarà formato da Javi Guerra e Guido. In attacco, il trio Duro, Sato e Danjuma potrebbe rappresentare una delle linee più interessanti del campionato. Il tecnico Corberán, che ha espresso soddisfazione per la situazione, potrebbe scegliere di far giocare Sato già nel primo match della stagione.

Il club ha ricevuto il via libera dalla Liga dopo aver risolto tutti i problemi burocratici, permettendo al giocatore di essere registrato ufficialmente. Secondo quanto riferito da Radio MARCA, il Valencia ha già i documenti necessari e, se il tecnico lo ritiene opportuno, Sato potrebbe entrare in campo già nel primo match della stagione. La sua partecipazione potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per il club, che cerca di rafforzare la sua squadra per competere nei migliori livelli del campionato.

Pubblicità

Un investimento di alto livello

Il trasferimento di Sato rappresenta un investimento di alto livello per il Valencia, che ha pagato un prezzo vicino ai quattro milioni di euro. Tra i pochi acquisti del mercato, il giocatore ha suscitato interesse per la sua versatilità e la sua capacità di giocare sia come esterno destro che come media punta. Durante la pretemporada, Sato ha mostrato una grande determinazione e una buona tecnica, conquistando la fiducia del tecnico. La sua presenza potrebbe apportare un impatto significativo sulle prestazioni del team, soprattutto in fase di attacco. La sua partecipazione al primo match della stagione potrebbe segnare un momento importante per il club, che cerca di rafforzare la sua squadra per la nuova competizione. Sato, con la sua versatilità e la sua capacità di segnare, potrebbe diventare un elemento chiave per il Valencia nel prossimo campionato.

Il Valencia ha risolto i problemi burocratici per Sato.

Il giocatore potrebbe debuttare contro il Celta Vigo.