Flavio Cobolli vince a Cincinnati, rimonta nel terzo set contro Blockx

Flavio Cobolli vince contro Blockx a Cincinnati, rimonta nel terzo set

Flavio Cobolli ha vinto una partita importante contro Alexander Blockx a Cincinnati, vincendo il terzo set dopo una rimonta. La vittoria, 7-5 4-6 7-5, gli ha permesso di raggiungere gli ottavi di finale del Masters 1000. La partita, giocata in due ore e 29 minuti, ha visto Cobolli superare le difficoltà e dimostrare un carattere forte. Il numero 2 azzurro ha portato a casa 7 punti in più e ha mantenuto un equilibrio nei numeri di vincenti e errori. La vittoria è considerata una delle partite più importanti del 2026 per Cobolli.

Una partita di rimonta e di carattere

La partita tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx ha visto un andamento estremamente equilibrato, con momenti di tensione e di rimonta. Dopo un primo set in cui Cobolli ha avuto la meglio, Blockx ha reagito nel secondo set, portando la partita al tiebreak. Tuttavia, Cobolli ha dimostrato un carattere forte e una capacità di rimonta, soprattutto nel terzo set. Il numero 2 azzurro ha trovato tante risorse dal servizio e ha sfruttato le opportunità per portare a casa la vittoria.

Il carattere di Cobolli è stato decisivo per vincere la partita.

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Un match di episodi e di equilibrio

Il match ha visto un equilibrio tra i due giocatori, con numeri simili in termini di vincenti e errori. Cobolli ha portato a casa 7 punti in più e ha mantenuto un livello di gioco costante. Tuttavia, la partita è stata caratterizzata da episodi importanti, con momenti di tensione e di rimonta. Il carattere di Cobolli è stato decisivo, permettendogli di tirarsi fuori da situazioni di difficoltà e di portare a casa la vittoria.

La vittoria di Cobolli a Cincinnati è un risultato cruciale per il suo percorso nel 2026.

Il terzo set ha visto Cobolli prendere il controllo della partita, grazie a un dritto efficace e a una serie di punti ben giocati. Blockx ha tentato di reagire, ma i suoi errori hanno permesso a Cobolli di chiudere la partita. La vittoria di Cobolli a Cincinnati è un ulteriore passo avanti nella sua stagione, con un risultato che potrebbe essere cruciale per il suo percorso nel 2026.

Flavio Cobolli vince a Cincinnati contro Blockx

Partita equilibrata con momenti di rimonta

Carattere forte di Cobolli chiude la partita

La vittoria di Cobolli a Cincinnati è un risultato importante, che conferma il suo livello di gioco e il suo carattere. La partita contro Blockx ha visto un equilibrio tra i due giocatori, con momenti di tensione e di rimonta. Cobolli ha dimostrato una capacità di rimonta e un carattere forte, permettendogli di portare a casa la vittoria. La sua vittoria a Cincinnati potrebbe essere un passo importante nel suo percorso nel 2026.