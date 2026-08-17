Joao Cancelo torna al Barça dopo un anno senza giocare

Joao Cancelo arriva a Barcelona dopo un anno senza giocare, confermando il trasferimento al Barça

Joao Cancelo ha completato il trasferimento al Barça dopo aver concluso la rescissione con l’Al Hilal. Il portoghese, che aveva un anno di contratto con il club saudita, ha deciso di lasciare la squadra dopo un periodo di inattività. “Le dije a Deco que o venía o estaba un año sin jugar”, ha dichiarato il giocatore, rivelando la sua decisione di tornare al club che ha sempre avuto nel cuore. Cancelo è arrivato a Barcelona lunedì, dove ha incontrato i media e ha espresso la sua soddisfazione per la scelta fatta.

Un anno senza giocare, un ritorno al Barça

Cancelo ha spiegato che aveva deciso di lasciare l’Al Hilal dopo un anno senza partire in campo. “Le dije a Deco que o venía o estaba un año sin jugar”, ha ripetuto il portoghese, sottolineando la sua determinazione a tornare al club che lo ha visto crescere. Il giocatore ha anche espresso il suo legame con il Barça, dicendo: “Siempre me he identificado con este club”. La decisione di tornare al club catalano è arrivata dopo mesi di trattative e di sacrifici economici, che Cancelo ha accettato per raggiungere il suo obiettivo.

La rescissione con l’Al Hilal e il trasferimento al Barça

Cancelo ha concluso la rescissione con l’Al Hilal il weekend precedente, dopo aver firmato un accordo per il trasferimento al Barça. Il portoghese ha spiegato che il club saudita aveva difficoltà finanziarie e non poteva competere, motivo per cui ha deciso di lasciare. “Llego libre, he hecho un gran esfuerzo por venir al Barça”, ha detto, sottolineando che ha rinunciato a molti soldi per raggiungere il suo obiettivo. Il trasferimento è avvenuto senza pagamento di un’indennità di trasferimento, un aspetto che ha reso la situazione più semplice per entrambi i club.

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Il giocatore ha anche parlato del suo futuro al Barça, dicendo che “estamos haciendo un equipazo” e che è pronto a dare il suo contributo. Cancelo, che era stato in prestito al Barça la scorsa stagione, ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno e per la possibilità di giocare con i compagni. La sua esperienza al club catalano lo ha reso più maturo e motivato a dare il suo meglio. Il portoghese ha anche anticipato che, entro la giornata, arriverà anche Rodri, che passerà la revisione medica e si unirà al gruppo.

Joao Cancelo ha completato il suo trasferimento al Barça dopo un anno di inattività e dopo aver lasciato l’Al Hilal. La sua decisione è stata motivata da un forte legame con il club e da un desiderio di giocare di nuovo. Il portoghese ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno e ha mostrato la sua determinazione a dare il suo contributo al team. La sua esperienza al Barça lo ha reso più maturo e motivato a dare il suo meglio, con l’obiettivo di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.