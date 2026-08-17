Juve-Juve Next Gen in diretta: dove vederla e quando, orario e canali disponibili

Juventus e Juve Next Gen giocano in diretta, Allianz Stadium, Torino, agosto 2026

La partita tra Juventus e Juve Next Gen, in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta tv e streaming. La sfida, che segna l’ultimo test estivo per la squadra di Luciano Spalletti, si terrà in vista dell’esordio in campionato del 23 agosto contro il Frosinone. La partita è un’occasione per valutare l’intesa tra la prima squadra e i nuovi acquisti, in particolare per la Next Gen, militante in Serie C. Un momento importante per il futuro della squadra.

Canali e piattaforme per seguire la partita

La partita sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ, nonché su dispositivi come Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Dispositivi diversi per un accesso comodo. Inoltre, la partita sarà visibile gratuitamente sul sito ufficiale della Juventus e sull’app, previa registrazione.

Streaming e accesso in chiaro

Il servizio streaming sarà attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. La partita sarà inoltre visibile in live streaming, in chiaro, anche sul sito della Juventus, previa registrazione. Accesso semplice e gratuito per gli utenti registrati. Gli utenti potranno seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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La sfida tra Juventus e Juve Next Gen rappresenta un momento importante per la squadra, che si prepara al campionato. L’ultimo test estivo permetterà a Spalletti di valutare l’integrazione dei nuovi giocatori e la coesione della squadra. La partita, pur essendo un’amichevole, ha un valore strategico per il futuro della squadra, soprattutto per la Next Gen, che cerca di consolidare la sua posizione in Serie C. Un’occasione per osservare il talento in crescita.

Con l’orario fissato alle 18:00, la partita sarà un evento di interesse per i tifosi, che potranno seguire la sfida in diretta o in streaming, a seconda delle loro preferenze. La Juventus, con la sua tradizione e la sua struttura, continua a investire nella formazione giovanile, offrendo così un’occasione unica per osservare il talento in crescita. La sfida in famiglia, come si è definita, è un momento di confronto tra due squadre che condividono la stessa identità e la stessa passione per il calcio. La partita è un’ultima prova per la squadra prima del campionato, un test utile per valutare le potenzialità dei nuovi acquisti e la loro adattabilità al sistema di gioco. Un’occasione per migliorare la squadra e il suo rendimento. La Juventus, con la sua struttura e la sua organizzazione, continua a dare spazio alla formazione giovanile, rafforzando così la sua base e il suo futuro.

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