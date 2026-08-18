Terremoti a Granada, chiusura di strutture sportive e sospendimento allenamenti per sicurezza

Terremoti a Granada, il Covirán sospende allenamenti per sicurezza

Il Covirán, club di basket in Primera FEB, ha deciso di sospendere gli allenamenti e di chiudere le proprie strutture a causa dei terremoti che hanno colpito Granada. L’evento sismico, avvenuto martedì 18 agosto 2026, ha causato danni materiali e tre feriti, spingendo il club a prioritizzare la sicurezza. La decisione è arrivata dopo una mattinata particolarmente complessa per la città, con un sisma di magnitudine 4,8 e diverse repliche, alcune superiori ai quattro gradi. L’epicentro del terremoto è stato a Gójar, con effetti sentiti in tutta la provincia.

La sicurezza al primo posto

Il Covirán ha comunicato che le sue sedi resteranno chiuse durante la giornata e che gli allenamenti del primo team saranno sospesi. La società ha invitato i propri tesserati a seguire le indicazioni dei servizi di emergenza. La priorità, per il club, è verificare che le strutture siano sicure prima di riprendere l’attività. Il Palacio de los Deportes, sede del club, ha registrato incidenti come cadute di pietre e alberi su veicoli. La decisione di sospendere l’attività sportiva è stata presa per anticipare la sicurezza rispetto a qualsiasi considerazione legata al calcio o al basket.

Un’emergenza in città

La sindaca di Granada, Marifrán Carazo, ha elevato l’emergenza a fase 1 e ha lanciato un messaggio di tranquillità ai cittadini, ricordando che non è possibile prevedere nuove repliche. L’amministrazione ha intensificato le ispezioni sugli edifici e ha rafforzato i servizi di emergenza. Il terremoto ha causato paura e panico, con danni materiali e tre feriti. Il Covirán non è stato l’unico club a prendere misure: il Granada CF ha chiuso la sua sede e le biglietterie dell’Estadio Los Cármenes, che si trova in una zona colpita. La città, già in una fase delicata per il club, ha deciso di estremare le precauzioni.

Pubblicità

La situazione ha messo in pausa l’attività sportiva, con il Covirán che si concentra sulla sicurezza. Il club, che sta cercando di ricostruire il proprio progetto dopo il calo in classifica, ha prioritariamente messo da parte il basket per garantire la salute e la sicurezza dei propri tesserati. La comunità sportiva granadina, come la città, ha reagito con prudenza, seguendo le indicazioni ufficiali e cercando di minimizzare i rischi derivanti dall’attività sismica. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, con l’attenzione concentrata sulle condizioni delle strutture e sulla possibilità di riprendere l’attività in modo sicuro. Il Covirán, come altri club, ha dimostrato una responsabilità verso i propri atleti e verso la comunità, scegliendo di agire con prudenza in un momento di crisi. La priorità è la sicurezza, anche se questo significa sospendere l’attività sportiva.

Terremoto di magnitudine 4,8 a Gójar

Chiusura di strutture sportive e sospensione allenamenti

Due feriti e danni materiali segnalati

La sindaca eleva l’emergenza a fase 1