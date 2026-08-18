Wayne Rooney confessa di aver desiderato giocare al Barça e c’era una possibilità

Wayne Rooney mostra emozione mentre parla del suo desiderio di giocare al Barça e della possibilità di trasferirsi

Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United e leggenda del calcio inglese, ha confessato di aver desiderato giocare al Barça durante la sua carriera e di aver avuto una possibilità, sebbene fosse difficile da realizzare economicamente. L’ex giocatore, che ha segnato 53 gol in 120 partite internazionali con la squadra inglese, ha rivelato durante un’intervista su ‘The United Stand’ che avrebbe voluto vestire i colori del club catalano e che la possibilità era reale, ma non si è concretizzata.

Un sogno non realizzato

Rooney ha spiegato che durante la sua stagione al Manchester United, tra il 2004 e il 2017, il club ha perso due finali di Champions League contro il Barça, nel 2009 e nel 2011. “Me habría encantado jugar en el Barcelona… Nos ganaron en la final y no tenían un 9 de referencia”, ha dichiarato. L’attaccante ha sottolineato che credeva potesse integrarsi perfettamente nel team di Pep Guardiola, che allora allenava il Barça. Nonostante la possibilità non si sia concretizzata, Rooney ha espresso il suo desiderio di aver giocato al Barça e ha riconosciuto che avrebbe potuto adattarsi bene al sistema di gioco del club. “Creo que habría sido fácil jugar en ese equipo y habría encajado a la perfezione”, ha aggiunto, mostrando una certa nostalgia per un sogno non realizzato.

Le decisioni del club e le scelte di Rooney

Rooney ha riconosciuto che durante un periodo di transizione al Manchester United, c’era una possibilità di trasferirsi al Barça, ma le condizioni economiche rendevano difficile il passaggio. “Existía una pequeña posibilidad de fichar por el Barcelona, pero creo que, económicamente, para ellos era difícil”, ha spiegato. Il club catalano ha scelto invece David Villa, che ha segnato molti gol per il club, mentre Rooney è rimasto al United come top scorer con 253 reti.

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Wayne Rooney, pur non essendo mai stato un giocatore del Barça, ha espresso un forte desiderio di averlo fatto, riconoscendo che la possibilità era reale, ma non si è mai concretizzata. Il suo commento ha suscitato interesse tra i tifosi e ha rivelato un aspetto poco conosciuto della sua carriera, che ha visto il calcio inglese e il calcio spagnolo in competizione per il suo talento.

Rooney ha anche parlato del suo legame con il Barça, nonostante non abbia mai giocato per il club. “Me habría encantado jugar en el Barcelona… Nos ganaron en la final y no tenían un 9 de referencia”, ha ripetuto, sottolineando il suo desiderio di aver potuto vestire i colori del club. La sua carriera al Manchester United è rimasta un’esperienza ricca, ma il Barça resta un sogno che non è mai stato realizzato. La confessione di Rooney ha rivelato un aspetto poco conosciuto della sua carriera, che ha visto il calcio inglese e il calcio spagnolo in competizione per il suo talento. Il suo desiderio di giocare al Barça e la possibilità di farlo sono stati due elementi che hanno segnato un momento cruciale nella sua vita professionale, pur non essendo mai diventati realtà.

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