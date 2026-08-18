Flick nomina Raphinha capitano provvisorio del Barça durante la pretemporada

Raphinha e Pedri guidano il Barça in attesa della votazione

Hansi Flick, tecnico del Barça, ha annunciato che Raphinha sarà il capitano provvisorio della squadra, insieme a Eric García e Pedri, finché non si terrà la votazione ufficiale. La decisione è stata presa in quanto la rosa non è ancora completa e alcuni giocatori potrebbero ancora entrare o lasciare la squadra. De Jong, invece, è infortunato e non è disponibile per il momento.

Pretemporada positiva e attesa per il Trofeo Gamper

Flick ha espresso soddisfazione per la qualità della pretemporada, sottolineando come la squadra abbia mostrato un livello elevato negli ultimi giorni. “La qualità ha subito un incremento significativo”, ha detto il tecnico. Inoltre, ha ricordato l’importanza del sostegno della tifoseria, che ha contribuito in modo determinante alla vittoria della Liga nella scorsa stagione. La squadra è pronta per affrontare la nuova stagione.

Il sostegno della tifoseria è stato un fattore chiave per il successo del Barça nella scorsa stagione, e Flick ha espresso apprezzamento per l’entusiasmo dei tifosi. “La passione, l’energia e l’appoggio dei culés sono fondamentali”, ha sottolineato. Il tecnico ha anche anticipato che Raphinha terrà il discorso durante il Trofeo Joan Gamper, evento tradizionale che segna l’inizio della stagione.

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Flick ha confermato che la sua relazione con Frenkie De Jong è eccellente, nonostante l’infortunio che lo tiene lontano dal campo. “Parliamo molto tra noi, sia sul prossimo match che su altri tempi legati al club”, ha spiegato. Tuttavia, il tecnico ha anche rivelato che potrebbero arrivare nuovi giocatori, mentre alcuni potrebbero lasciare la squadra. La rosa non è ancora definitiva. La decisione di assegnare il ruolo di capitano a Raphinha, insieme a Pedri e Eric García, riflette la volontà del tecnico di mantenere una leadership stabile finché non sarà possibile effettuare la votazione ufficiale.

La situazione di De Jong, pur essendo un giocatore chiave, rimane un elemento di incertezza per la prossima stagione. Il Barça, con una rosa in evoluzione, si prepara a un nuovo ciclo di competizioni, con l’obiettivo di ripetere i successi del passato. Flick ha anche sottolineato l’importanza del lavoro svolto durante la pretemporada, che ha visto l’ingresso di otto nuovi giocatori negli ultimi giorni. La squadra è pronta a dare il meglio.

La decisione di assegnare il ruolo di capitano a Raphinha, insieme a Pedri e Eric García, riflette la volontà del tecnico di mantenere una leadership stabile finché non sarà possibile effettuare la votazione ufficiale. La situazione di De Jong, pur essendo un giocatore chiave, rimane un elemento di incertezza per la prossima stagione. Il Barça, con una rosa in evoluzione, si prepara a un nuovo ciclo di competizioni, con l’obiettivo di ripetere i successi del passato.