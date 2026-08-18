Patrick Vieira, nuovo allenatore della squadra senegalese

Alessandro de Luca 18 Agosto 2026

Patrick Vieira prende il posto di Pape Thiaw come allenatore della squadra senegalese dopo l’eliminazione al Mondiale.

Allenatore senegalese Patrick Vieira in campo con i giocatori durante un allenamento
Allenatore senegalese Patrick Vieira in campo con i giocatori durante un allenamento

Patrick Vieira, ex calciatore francese e campione della Premier League con l’Arsenal, è stato nominato nuovo allenatore della squadra nazionale senegalese, i “Leones di Teranga”. La decisione è arrivata dopo la sconfitta del Senegal ai sedicesimi di finale del Mondiale, quando ha perso in extremis contro la Belgio in una partita ricca di emozioni. L’allenatore precedente, Pape Thiaw, è stato rimosso poco dopo l’eliminazione. La nomina di Vieira, avvenuta il 18 agosto 2026, segna un cambio di rotta per la squadra africana, che si prepara a nuovi tornei continentali.

Un’esperienza inedita a cinquant’anni

Vieira, nato a Dakar, ha maturato esperienze significative come allenatore in squadre giovanili di club come Manchester City, New York City, Niza, Crystal Palace, Estrasburgo e Genoa. Questa nomina rappresenta la sua prima esperienza come allenatore a livello nazionale, a cinquant’anni. La squadra senegalese, con giocatori di alto livello come Sarr, Jackson e Pape Gueye, si appresta a nuovi impegni. La sua leadership potrebbe giocare un ruolo chiave nel consolidare la posizione della squadra tra le favorite per i prossimi tornei.

Un’alleanza con i migliori talenti

La squadra senegalese, con un roster composto da giocatori di alto livello, si appresta a nuovi obiettivi. Vieira, con la sua esperienza, potrebbe sfruttare al meglio le potenzialità di giocatori come Sarr, Jackson e Pape Gueye, che hanno dimostrato capacità eccezionali in campo. La sua capacità di gestire squadre giovanili e di adattarsi a diversi contesti potrebbe essere un fattore decisivo per il successo della squadra. La sua nomina segna un passo importante per il calcio senegalese. La decisione di affidare a Vieira la guida della squadra nazionale senegalese è stata presa dopo una serie di cambiamenti in casa della federazione. La squadra, pur avendo subito un’eliminazione al Mondiale, si presenta come una delle favorite per i prossimi tornei continentali. La sua esperienza e la sua capacità di lavoro potrebbero essere determinanti per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. La nomina di Vieira rappresenta un’opportunità per il calcio senegalese di rafforzare la sua posizione a livello internazionale.

La squadra senegalese si appresta a nuovi impegni con un allenatore di alto livello.
Vieira ha maturato esperienze significative in squadre giovanili di club di alto livello.

  • Patrick Vieira, ex calciatore francese, è il nuovo allenatore della Senegal.
  • La squadra ha subito un’eliminazione al Mondiale, ma si presenta come favorita per i prossimi tornei.
  • Vieira ha esperienze in squadre giovanili di club di alto livello.

La nomina di Vieira segna un momento di cambiamento per la squadra senegalese, che si appresta a nuovi impegni. La sua esperienza e la sua capacità di lavoro potrebbero essere un fattore chiave per il successo della squadra. La sua leadership potrebbe contribuire a consolidare la posizione della squadra tra le favorite per i prossimi tornei continentali.

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