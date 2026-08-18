Italia al Qualifier Play-off: prossimi avversari per la Coppa del Mondo ODI 2027

Squadra italiana al Qualifier Play-off, preparazione per la Coppa del Mondo ODI 2027

L’Italia del cricket ha conquistato un passo importante verso la Coppa del Mondo ODI 2027, accedendo al Qualifier Play-off. Dopo aver superato la Challenge League, la squadra dovrà affrontare un nuovo test per raggiungere il torneo iridato. Tra i prossimi avversari ci sono l’Uganda, le prime due classificate del Girone A (Jersey e Kuwait) e le ultime quattro classificate della League 2, tra cui Oman, Namibia, Canada, Nepal ed Emirati Arabi Uniti. L’Italia, insieme a queste formazioni, parteciperà al Qualifier Play-off, un torneo che metterà in palio i quattro ultimi posti disponibili per la Coppa del Mondo ODI 2027.

Le squadre in campo al Qualifier Play-off

Il Qualifier Play-off vedrà impegnate otto squadre, delle quali le prime quattro avranno accesso al Qualifier, torneo finale che prevede 10 squadre e determinerà i quattro ultimi posti disponibili per la Coppa del Mondo ODI 2027. Tra le squadre già qualificate per il Qualifier ci sono Irlanda e Indie Occidentali, grazie al ranking mondiale, mentre Paesi Bassi, Scozia e Stati Uniti si sono qualificati attraverso la League 2. L’Italia dovrà affrontare due ulteriori step per poter raggiungere la rassegna iridata, che si terrà dal 4 ottobre al 21 novembre 2027 in Sudafrica e Zimbabwe.

Un percorso che richiede ulteriori passi

La qualificazione al Qualifier Play-off rappresenta un’importante opportunità per l’Italia, che potrebbe riprendere il percorso nel prossimo quadriennio dalla League 2. L’Italia dovrà affrontare due ulteriori step per poter raggiungere la Coppa del Mondo ODI 2027, che si terrà in Sudafrica e Zimbabwe. Il torneo di qualificazione è in programma dal 22 febbraio al 23 marzo 2027, con le prime quattro classificate che avranno accesso al Qualifier, dove si decideranno i quattro ultimi posti disponibili per il torneo iridato.

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La squadra azzurra dovrà affrontare un percorso impegnativo, ma la sua capacità di competere a livello internazionale è già stata dimostrata. La vittoria nella Challenge League e la qualificazione al Qualifier Play-off rappresentano un passo significativo verso l’obiettivo della Coppa del Mondo ODI 2027. La prossima sfida sarà cruciale per il raggiungimento del traguardo. L’Italia, con la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi ai diversi contesti, potrebbe diventare una forza importante nel panorama del cricket mondiale.

Il percorso dell’Italia nel cricket si sta sviluppando con una serie di successi, tra cui la vittoria contro Hong Kong e la vittoria netta sul Bahrain nella Challenge League. La squadra, guidata da un team di allenatori e giocatori esperti, sta dimostrando di essere in grado di competere a livello internazionale. La prossima sfida sarà cruciale per il raggiungimento della Coppa del Mondo ODI 2027, un traguardo che rappresenta un’importante conquista per il movimento del cricket italiano.

Italia qualificata al Qualifier Play-off

Prossimi avversari: Uganda, Jersey, Kuwait, Oman, Namibia, Canada, Nepal, Emirati Arabi Uniti

Qualifier Play-off in programma dal 22 febbraio al 23 marzo 2027

Coppa del Mondo ODI 2027 in programma dal 4 ottobre al 21 novembre 2027