Yael Trepy, compagno di Yerry Mina al Cagliari, in grave stato dopo incidente in piscina

Futbolista francese in coma dopo incidente in piscina, accompagnato da medici e famiglia

Yael Trepy, attaccante del Cagliari e compagno di squadra di Yerry Mina, si trova in stato critico dopo un incidente avvenuto durante le vacanze. L’incidente, verificatosi nella tarda serata del 17 agosto 2026 a Cerdeña, ha visto il giocatore cadere in una piscina e rimanere in pericolo di vita a causa di un grave problema respiratorio. Il calciatore, nato nel 2006 a Villeneuve-Saint-Georges in Francia, è stato trasportato in elicottero all’ospedale civile di Sassari, dove si trova in terapia intensiva e in coma indotto per controllare la sua evoluzione.

Un incidente in piscina che ha messo in pericolo la vita

Secondo i primi rapporti delle autorità locali e dei media, Trepy si è trovato in una zona profonda della piscina, dove ha avuto difficoltà a mantenere la testa sopra l’acqua. Non essendo un bravo nuotatore, il giocatore ha iniziato a soffrire di gravi problemi respiratori. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari, dove è stato sottoposto a esami medici e tomografie toraciche. I medici hanno rilevato una grave accumulazione di liquido nei polmoni, che ha reso necessario il coma indotto per monitorare la sua condizione.

Un talento in ascesa nel Cagliari

Yael Trepy, classe 2006, ha fatto il suo esordio in Serie A a inizio 2026, segnando un gol in poco tempo dopo l’ingresso in campo. Il giocatore, arrivato al Cagliari nel 2023, ha mostrato un talento notevole già nelle categorie inferiori, dove ha segnato 14 gol con la squadra Under-18. Il suo passo in alto ha suscitato attenzione nel mondo del calcio italiano, con i tifosi e i compagni di squadra, tra cui Yerry Mina, che seguono con preoccupazione la sua salute.

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Il club ha confermato di mantenere un contatto costante con la clinica e con la famiglia del giocatore, cercando di supportare la sua ripresa. La situazione è delicata, ma il Cagliari si mostra determinato a seguire ogni sviluppo. I tifosi e i compagni di squadra attendono con ansia notizie positive, sperando in una completa ripresa del talento francese. La tragedia ha colpito il mondo del calcio italiano, con il Cagliari e i suoi tifosi che si uniscono al sostegno per il giocatore. La sua esperienza in piscina, purtroppo, ha messo in evidenza un rischio non previsto per un atleta in fase di crescita. La sua storia, però, continua a essere un esempio di potenziale e di determinazione, anche in un momento così difficile.

Il Cagliari ha espresso vicinanza e sostegno al giocatore e alla sua famiglia.

La situazione del calciatore rimane delicata e sotto osservazione costante.