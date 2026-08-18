Lyon sorprende in casa con il pareggio contro il Fenerbahçe

Due squadre in campo, un pareggio 1-1, tifosi del Fenerbahçe delusi

Il Lyon ha sorpreso il Fenerbahçe in casa, pareggiando 1-1 nel primo incontro di Champions League. La partita, giocata il 18 agosto 2026, ha visto il team francese trovare la via del gol grazie a Openda, mentre il club turco ha risposto con un gol di Mason Greenwood. Il risultato ha lasciato i tifosi turchi delusi, poiché il Fenerbahçe, nonostante l’imponente squadra schierata, ha appena superato il pareggio.

Un’altra squadra in campo, un’altra partita

Il Fenerbahçe, con un roster di stelle come Ederson, Semedo, Skriniar e Greenwood, ha cercato di prendere il controllo del match, ma il Lyon, con un gioco più diretto, ha trovato la rete grazie a Openda. Il giocatore, ceduto dalla Juventus, ha segnato il primo gol del match, mettendo in difficoltà i turchi. La reazione del Fenerbahçe è arrivata nella seconda parte con un gol di Greenwood, ex giocatore del Getafe e del Marsella, che ha reso il pareggio più equilibrato. Il Fenerbahçe, nonostante l’investimento estivo, non ha ancora dimostrato la sua forza in Champions League. Il pareggio, pur non essendo un successo, ha lasciato i tifosi turchi con le speranze basse, soprattutto considerando la mancanza di un vantaggio. Il match di ritorno, in Francia, potrebbe essere decisivo per il futuro del club turco. Il Lyon, invece, ha dimostrato di essere in forma e potrebbe sorprendere nuovamente.

Un’altra sfida, un’altra possibilità

Il risultato ha messo in chiaro che il Fenerbahçe, nonostante l’investimento estivo, non ha ancora dimostrato la sua forza in Champions League. Il pareggio, pur non essendo un successo, ha lasciato i tifosi turchi con le speranze basse, soprattutto considerando la mancanza di un vantaggio. Il match di ritorno, in Francia, potrebbe essere decisivo per il futuro del club turco. Al di fuori del match tra Lyon e Fenerbahçe, altre partite hanno visto due pareggi: Levski Sofía-AEK Atenas 0-0 e Dinamo Zagreb-Viking 2-2. Questi risultati hanno reso la giornata di calcio molto equilibrata, con squadre che hanno dimostrato di essere in grado di resistere ai confronti diretti.

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Il Fenerbahçe, con un roster di stelle e un budget elevato, ha cercato di fare la differenza, ma il Lyon ha dimostrato di essere una squadra in crescita. Il match di ritorno, che si terrà a Lyon, potrebbe essere un test importante per entrambi i club. Il risultato di oggi ha lasciato aperto il futuro, ma il Fenerbahçe dovrà migliorare se vuole proseguire nel torneo.

Openda: gol del Lyon

Greenwood: gol del Fenerbahçe

Il Fenerbahçe, nonostante il pareggio, rimane in corsa per la Champions League.

Il Lyon ha dimostrato di essere una squadra in grado di competere.