Djokovic vince contro Zverev, ma polemica per decisione arbitrale

Durante i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, Novak Djokovic ha sconfitto Alexander Zverev in rimonta, chiudendo il match con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. La vittoria ha permesso al serbo di raggiungere le semifinali, che si terranno lunedì 5 ottobre contro Daniil Medvedev. Tuttavia, il match è stato segnato da una polemica legata a una decisione arbitrale che ha suscitato malcontento tra i giocatori e i tifosi.

Contestazione del punto e decisione dell’arbitro

Nel primo set, durante il secondo game, Zverev ha avuto un’occasione per chiudere il punto con un dritto, ma il suo colpo è finito fuori. Dopo la conclusione del punto, il tedesco ha chiesto di ripetere l’azione, sostenendo che la palla era andata oltre la rete. Djokovic, però, ha spiegato al giudice di sedia che Zverev si sarebbe dovuto fermare prima della conclusione del punto, ma l’arbitro ha deciso di rigiocare lo scambio dopo aver visionato le immagini.

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La richiesta di Zverev di ripetere il punto è stata sorprendente, ma supportata da un problema tecnico.

La richiesta di Zverev di ripetere il punto è stata sorprendente, ma supportata dal fatto che lo shot-clock era ancora in corso quando ha iniziato il proprio movimento in battuta, venendo disturbato durante l’esecuzione. Nonostante la decisione, il punto è stato comunque conquistato da Djokovic, visto che Zverev ha sbagliato il rovescio. La decisione dell’arbitro ha creato un po’ di malumore, ma non ha influenzato il risultato finale del match.

Una prestazione di alto livello per Djokovic

Djokovic, 24 volte Campione Slam, ha offerto una delle migliori prestazioni personali di questa stagione, dimostrando una grande capacità di rimonta. Dopo aver perso il primo set, il serbo ha sciorinato un impetuoso recupero contro il tedesco, dimostrando una grande concentrazione e una tecnica impeccabile. La vittoria ha frenato la rincorsa di Zverev verso la prima posizione del ranking ATP, attualmente occupata da Jannik Sinner. Il match ha visto un confronto intenso tra due dei migliori giocatori del circuito, con Djokovic che ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di rimonta. La vittoria ha permesso al serbo di raggiungere le semifinali, dove affronterà Medvedev, un altro grande nome del tennis mondiale. La polemica legata alla decisione arbitrale ha suscitato dibattiti tra i tifosi e i giocatori, ma non ha influenzato il risultato del match. Djokovic, con la sua vittoria, ha confermato il suo status di uno dei migliori giocatori del circuito, mentre Zverev dovrà riflettere sulla sua prestazione e sulle decisioni arbitrali che hanno influenzato il corso del match.

Djokovic vince contro Zverev in rimonta a Pechino

Polemica per decisione arbitrale durante il match

Zverev chiede di ripetere il punto ma non riesce a vincere