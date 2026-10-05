Tevere Day 2026: il fiume protagonista per dieci giorni a Roma

Il Tevere Day 2026 si svolgerà fino all’11 ottobre a Roma, con un programma di eventi che metteranno al centro il fiume come simbolo di cultura, ambiente e identità romana. L’iniziativa, nata come movimento popolare e sostenuta da associazioni, enti e aziende, si estende per dieci giorni lungo più di 80 chilometri, da Nazzano a Ostia, con oltre 130 appuntamenti diffusi tra sport, arte, cultura e cittadinanza attiva. L’obiettivo è rafforzare il legame tra la città e il suo fiume, rendendolo un bene pubblico e un’infrastruttura naturale accessibile a tutti.

Eventi culturali e ambientali lungo il Tevere

Il Tevere Day 2026 si articola in una serie di iniziative che coinvolgono diversi settori. Tra i momenti più significativi, la rassegna “Parliamo di Tevere” torna con circa 30 appuntamenti diffusi tra librerie, biblioteche e musei, realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Il primo incontro è in programma il 5 ottobre alle 18 alla Temple University, in via di San Sebastianello 3, con la presentazione del libro “Roma a porte chiuse”. La rassegna culminerà domenica 11 ottobre, dalle 15 alle 17 in piazza San Bartolomeo all’Isola, con il Salotto Parliamo di Tevere: un dialogo aperto tra il pubblico e personalità legate a Roma.

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La giornata sarà anche l’occasione per celebrare la prima Giornata del Tevere, proposta dall’Associazione Tevere Day APS affinché il secondo sabato di ottobre entri stabilmente nel calendario delle ricorrenze cittadine. La cerimonia inaugurale è prevista alle 12.30 a Ponte Milvio, con la distribuzione di migliaia di fiori ai cittadini sui sei ponti pedonali coinvolti, come segno di affetto e riconoscenza verso un bene pubblico. Ad accompagnare l’iniziativa saranno artisti di strada sui ponti e la performance “Le 7 Arti” dell’artista Francesca Chialà a Ponte della Musica.

La Vogalonga Tiberina e la Ciclopedalata Roma-Ostia

Il 10 ottobre, alle 10, partirà la Vogalonga Tiberina, la storica regata che da oltre trent’anni collega Roma al suo porto antico. L’evento partirà dal nuovo Parco Fluviale Tiberis a Ponte Marconi e si concluderà all’Idroscalo di Ostia, presso il Cantiere Canados. Circa 100 imbarcazioni, tra canoe, barche da canottaggio, dragoni e kayak, e circa 250 regatanti raggiungeranno l’Idroscalo. La regata sarà accompagnata dalla Ciclopedalata Roma-Ostia, realizzata con Sentiero Pasolini, e da una crociera sul Tevere per gli accompagnatori, con arrivo comune a Ostia.

La campagna “Noi Siamo Tevere” si concentra sull’impegno di volontari, associazioni e aziende per la tutela del fiume. Quest’anno ha visto la partecipazione di aziende di consulenza, che hanno compreso appieno l’importanza della responsabilità ambientale e si sono impegnate in prima linea con azioni fattive sul campo. Tra le iniziative previste, il Floating Hub di Marevivo, presso lo Scalo de Pinedo, si trasformerà nel villaggio ambientale di Terevivo, con un programma di appuntamenti dedicati ad arte, scienza, cultura e tutela ambientale.

Il Tevere Day rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra Roma e il suo fiume, dando forma pubblica a un gesto di riconoscenza, cura e appartenenza. L’evento, nato da un’iniziativa popolare e sostenuto da enti locali e nazionali, dimostra come istituzioni, associazioni e cittadini possano lavorare insieme per restituire il fiume al suo autentico splendore. Il Tevere Day è un esempio concreto di come un fiume possa diventare un’infrastruttura verde, un presidio ambientale e uno spazio pubblico per tutta la comunità cittadina.