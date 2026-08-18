Niklas Süle torna in campo dopo tre mesi, ma con un aumento di peso significativo

Niklas Süle torna in campo dopo tre mesi, con un aumento di peso che ha suscitato commenti su Instagram

Niklas Süle, ex difensore del Bayern di Monaco e del Borussia Dortmund, ha fatto ritorno in campo dopo tre mesi di pausa, ma con un aumento di peso che ha suscitato commenti su Instagram. L’ex giocatore, che ha giocato per 13 anni tra le due squadre tedesche, ha debuttato con il SV Tiefenbach, squadra di nona categoria, in una posizione inusuale: delantero centro. Nonostante abbia segnato un gol, il suo team ha subito una sconfitta pesante per 7-2. Süle, che ha annunciato la sua pensione a marzo 2026 dopo una lesione alla gamba, ha mostrato un evidente aumento di peso durante la sua ultima apparizione in campo.

Un problema di peso che ha segnato la sua carriera

Il problema del peso ha sempre accompagnato Süle durante la sua carriera. Durante la sua stagione al Bayern, il giocatore si sottoponeva a controlli di peso con 2,5 chili in meno, spesso dopo giorni senza mangiare e sessioni prolungate in sauna. L’ex difensore ha riconosciuto che il suo sovrappeso era legato a un problema psicologico: “Mentalmente non stavo bene e non riuscivo più a motivarmi”, ha dichiarato in un’intervista a Sport1. Questo problema ha anche portato a un commento di Felix Magath, ex allenatore, che ha affermato: “Ha 10 chili di più”.

Un ritorno in campo con un peso inaspettato

Il ritorno di Süle in campo, dopo un periodo di riposo per motivi di salute, ha suscitato interesse. Il giocatore, che ha giocato 49 partite con la nazionale tedesca, ha mostrato un aumento di peso notevole durante l’ultimo allenamento del Dortmund. Questo ha suscitato commenti su Instagram, dove i fan hanno espresso preoccupazione per la sua salute. Süle, però, ha deciso di tornare in campo nonostante il suo aspetto fisico non sia più come prima. Il suo debutto con il SV Tiefenbach ha rappresentato un passo importante per il giocatore, che cerca di riprendersi dopo la sua decisione di ritirarsi.

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Il problema del peso di Süle non è nuovo, ma la sua decisione di tornare in campo dopo tre mesi di pausa ha suscitato curiosità. Il giocatore, che ha sempre lottato per mantenere il suo peso ideale, ha mostrato un aspetto diverso rispetto al passato. Nonostante il suo ritorno, il suo team ha subito una sconfitta pesante, ma Süle ha dimostrato di voler proseguire la sua carriera, anche se non nella posizione tradizionale. Il suo caso rappresenta un esempio di come la salute fisica e mentale possa influenzare la vita di un atleta, anche dopo la fine della carriera.

Il ritorno di Süle in campo ha suscitato commenti su Instagram, dove i fan hanno espresso preoccupazione per la sua salute. Nonostante il suo aspetto fisico non sia più come prima, il giocatore ha deciso di tornare in campo, dimostrando la sua volontà di proseguire la sua carriera. Il suo caso rappresenta un esempio di come la salute fisica e mentale possa influenzare la vita di un atleta, anche dopo la fine della carriera.

Süle ha giocato 13 anni tra Bayern e Dortmund

Ha segnato un gol nel suo ritorno con il SV Tiefenbach

Ha mostrato un aumento di peso durante l’ultimo allenamento