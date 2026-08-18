Yael Trepy si risveglia in terapia intensiva dopo il tentato annegamento

Yael Trepy, attaccante del Cagliari, si risveglia in terapia intensiva dopo tentato annegamento

Yael Trepy, attaccante del Cagliari, si è risvegliato in terapia intensiva dopo circa quarantotto ore di coma farmacologico, seguito al tentato annegamento in una piscina. Il giovane, ricoverato all’Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari, è stato estubato e mostra una piena ripresa dello stato di coscienza, essendo vigile e collaborante. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili, nonostante la sindrome da inalazione subita. Il comunicato ufficiale dell’ospedale ha confermato l’evoluzione positiva del quadro clinico, con la riduzione progressiva del supporto ventilatorio e la sospensione del blocco neuromuscolare.

Un passo alla volta, Yael

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha espresso emozione e speranza sui social, con un messaggio che ha riscosso ampie condivisioni: “Un passo alla volta Yael, tutti insieme”. La frase, semplice ma carica di significato, ha espresso l’unità e la determinazione del club e della famiglia del calciatore. “Poco fa è arrivata quella che volevamo”, ha scritto Giulini, riferendosi alla notizia del risveglio del giocatore. Le condizioni del paziente sono stabili e non presentano deficit neurologici evidenti. L’ospedale ha confermato che il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza e che le condizioni respiratorie e emodinamiche sono stabili. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in base all’evoluzione del quadro clinico.

Monitoraggio continuo e riduzione del supporto ventilatorio

La struttura sanitaria sarda ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato i passaggi della giornata: il blocco neuromuscolare è stato sospeso e la sedazione ridotta, con l’avvio della riduzione del supporto ventilatorio. La dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’Ospedale “Santissima Annunziata”, ha dichiarato che il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e procedere all’estubazione del paziente. Il paziente permane in terapia intensiva con monitoraggio continuo. Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio. La famiglia, il club e i tifosi attendono con fiducia l’evoluzione delle condizioni, che saranno comunicate in base all’andamento del quadro clinico.

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La squadra del Cagliari, in attesa di ulteriori notizie, ha espresso il suo sostegno al calciatore, che ha vissuto un episodio drammatico ma ha dimostrato una forte capacità di recupero. La sua salute e la sua ripresa saranno seguite con attenzione, anche se per il momento le condizioni sono considerate stabili e positive. Il risveglio di Yael Trepy rappresenta un passo importante nella sua riabilitazione, ma la strada è ancora lunga. La famiglia, il club e i tifosi continueranno a seguire con fiducia e speranza il proseguo della sua guarigione, sperando in un pieno recupero.

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