Torino diventa capitale europea del trotto: la Mole si illumina per il Derby Day e le UET Finals

Torino si prepara a vivere un weekend senza precedenti, diventando ufficialmente la capitale europea del trotto. La Mole Antonelliana, simbolo della città, si è illuminata di verde e ha proiettato nel cuore della città il logo del Derby Day e delle UET Finals in programma domenica 11 ottobre all’Ippodromo di Vinovo. L’evento, che si svolgerà per la prima volta nella sua storia con quattro Gran Premi, oltre 2 milioni di euro di montepremi complessivo e la partecipazione di alcuni dei migliori trottatori d’Europa, rappresenta un momento di grande rilevanza per l’ippica continentale.

Un evento sportivo di livello internazionale

La Mole diventa il manifesto urbano di una giornata costruita su numeri eccezionali, con l’ippodromo torinese che ospiterà non solo il Derby Italiano del Trotto, ma anche le relative Oaks, il Grand Prix de l’UET per i quattro anni e la finale dell’UET Elite Circuit, una vera e propria finale di Champions League del trotto europeo. L’evento, che anticipa una domenica destinata a rappresentare uno dei momenti più importanti della stagione ippica, si inserisce in un contesto di grande rilevanza per il settore. La luce verde della Mole, proiettata nel cuore della città, richiama quelle che il pubblico sportivo è abituato ad associare ai grandi appuntamenti internazionali, come le ATP Finals o gli eventi calcistici.

Pubblicità

La Mole si illumina per annunciare l’evento più importante dell’anno. L’illuminazione verde, visibile nel cuore della città, anticipa la domenica 11 ottobre, quando Torino e Vinovo saranno al centro della scena internazionale. L’evento, che si svolgerà per la prima volta nella sua storia con quattro Gran Premi, è un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva di alto livello, con la partecipazione di atleti e trottatori di fama internazionale.

Un omaggio a Varenne, simbolo del trotto italiano

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà l’intitolazione della finale dell’UET Élite Circuit alla memoria di Varenne, il Capitano che ha portato il trotto italiano ai vertici mondiali e che continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili della storia dell’ippica. L’evento, che si svolgerà domenica 11 ottobre, anticipa una giornata costruita su numeri eccezionali e una concentrazione di grandi corse che porterà a Torino il meglio del trotto continentale. La Mole diventa simbolo di una città che celebra il trotto. L’illuminazione, proiettata nel cuore della città, rappresenta un’immagine di forte impatto, capace di portare l’ippica fuori dall’ippodromo e dentro il centro della città. L’evento, che si svolgerà per la prima volta nella sua storia con quattro Gran Premi, è un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva di alto livello, con la partecipazione di atleti e trottatori di fama internazionale.

La scelta di illuminare la Mole Antonelliana di verde non è casuale: è un segnale di prestigio e di riconoscimento per Torino, che si conferma come una delle città più importanti per il trotto europeo. L’evento, che si svolgerà all’Ippodromo di Vinovo, si presenta come un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva di alto livello, con la partecipazione di atleti e trottatori di fama internazionale. La combinazione di corse di alto livello, montepremi elevati e un’organizzazione di livello internazionale renderà l’11 ottobre un giorno memorabile per gli appassionati di ippica.

La Mole, con la sua illuminazione, non solo celebra l’evento, ma anche la città che lo ospita. L’illuminazione verde, proiettata nel cuore della città, rappresenta un’immagine di forte impatto, capace di portare l’ippica fuori dall’ippodromo e dentro il centro della città. L’evento, che si svolgerà per la prima volta nella sua storia con quattro Gran Premi, è un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva di alto livello, con la partecipazione di atleti e trottatori di fama internazionale.