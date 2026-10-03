La selección inglesa ha dominado con claridad la visita a Croacia, registrando una goleada histórica de 0-7 en un partido que ha sido analizado como un repaso de fuerza y control absoluto. La victoria, que se ha convertido en la más abultada de la historia del fútbol inglés, ha sido liderada por Jude Bellingham, quien ha mostrado una versión de él mismo que ha dejado impactado a todos los observadores. La selección inglesa, con el mando del técnico Thomas Tuchel, ha demostrado una superioridad técnica y táctica que ha sido difícil de superar para un rival que, pese a su resistencia, ha estado en una posición de inferioridad.

El dominio inglés y la eficacia de Bellingham

Desde el primer minuto, Inglaterra ha mostrado una superioridad que ha sido difícil de contener. La presencia de Jude Bellingham ha sido clave, no solo por su gol, sino también por sus tres asistencias, que han permitido a los jugadores de la selección inglesa marcar con precisión. La primera jugada de Bellingham, que ha llevado al 0-1 en apenas siete minutos, ha sido un claro ejemplo de su capacidad para liderar el juego. La eficacia de Bellingham ha sido complementada por la consistencia de otros jugadores, como Kane, quien ha marcado su segundo tanto en el partido, y Elliot Anderson, quien ha sido fundamental en la distribución de balones.

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La selección inglesa ha demostrado una superioridad técnica y táctica que ha sido difícil de superar.

La defensa croata y el vacío legal de la UEFA

Croacia, por su parte, ha intentado resistir el dominio inglés, pero ha estado en una posición de inferioridad. La defensa croata, liderada por Livakovic, ha intentado contener el ataque inglés, pero ha sido superada por la consistencia de los jugadores ingleses. La Federación Croata ha aprovechado un vacío legal en la UEFA para permitir que hasta 6.000 niños menores de 14 años entraran al estadio, lo que ha generado un ambiente festivo y animado. A pesar de esto, la selección croata no ha logrado romper el control inglés, que ha sido abusivo durante todo el partido.

El partido ha sido marcado por la presencia de un centenar de aficionados ingleses que se han desplazado para ver el encuentro, lo que ha añadido un factor adicional de motivación para los jugadores ingleses. La selección inglesa ha aprovechado esta energía para mantener su dominio, que se ha convertido en una goleada histórica. La victoria de Inglaterra sobre Croacia no solo ha sido un triunfo deportivo, sino también una demostración de la fuerza y la cohesión de la selección inglesa.

Los cambios tácticos y la reacción de Croacia

Slaven Bilic, entrenador de Croacia, ha realizado seis cambios en el once que venía de caer contra España, lo que ha sido una decisión táctica que ha buscado mejorar la defensa croata. Entre los cambios, se ha incluido a Luka Modric, quien ha formado parte de la medular del equipo croata. A pesar de estos cambios, la selección croata no ha logrado romper el control inglés, que ha sido abusivo durante todo el partido. La defensa croata ha sido superada por la consistencia de los jugadores ingleses, que han demostrado una superioridad técnica y táctica.

La selección inglesa ha aprovechado la superioridad táctica para mantener su dominio, lo que ha llevado a una goleada histórica. La victoria de Inglaterra sobre Croacia no solo ha sido un triunfo deportivo, sino también una demostración de la fuerza y la cohesión de la selección inglesa. La selección inglesa ha demostrado que puede competir a nivel internacional y que tiene la capacidad de ganar partidos importantes.