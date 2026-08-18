Tour de l’Avenir 2026: orari e dove seguire la corsa a tappe

Corsa a tappe in diretta streaming, orari e luoghi di svolgimento del Tour de l’Avenir 2026

Il Tour de l’Avenir 2026: una sfida per i giovani talenti

Il Tour de l’Avenir 2026, la storica corsa a tappe dedicata ai ciclisti under 23, si svolgerà dal 20 al 26 agosto 2026. La manifestazione, giunta alla sua 62a edizione, partirà da Ouistreham Riva-Bella e si concluderà a Ceresole Reale Lago-Serrù, percorrendo oltre novecento chilometri in sette tappe. I partecipanti si sfideranno per decidere chi succederà a Paul Seixas, vincitore dello scorso anno. Lorenzo Finn, in quell’occasione, aveva chiuso al quarto posto a soli tre secondi dal gradino più basso del podio. La gara non avrà copertura televisiva, ma sarà visibile in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max.

Orari e itinerari delle 7 tappe

La prima tappa, giovedì 20 agosto, partirà da Ouistreham Riva-Bella alle 12:30 e arriverà a Argentan alle 16:30, percorrendo 151,9 chilometri. La seconda tappa, venerdì 21 agosto, partirà da Nogent-le-Rotrou alle 14:00 e si concluderà a Amboise alle 16:50, con un percorso di 116,3 chilometri. Sabato 22 agosto, la terza tappa partirà da Vierzon alle 09:55 e si concluderà a Saint Vallier alle 15:45, per un totale di 230,9 chilometri.

La quarta tappa, domenica 23 agosto, partirà da Saint Vallier alle 11:00 e si concluderà a Semur-en-Auxois alle 14:55, percorrendo 150,8 chilometri. Lunedì 24 agosto, la quinta tappa sarà breve, con partenza da Les Carroz alle 16:00 e arrivo a Flaine alle 17:40, per un percorso di 11,4 chilometri.

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La diretta streaming e le opportunità per i giovani ciclisti

La gara non sarà trasmessa in diretta su canali televisivi, ma sarà accessibile in streaming su Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, inoltre, offrirà la diretta live testuale di tutte le tappe. Il Tour de l’Avenir, nel calendario internazionale, assume per gli under 23 il medesimo valore del Tour de France, rappresentando un’importante opportunità per i giovani talenti. La competizione è un’occasione per rivelare nuovi protagonisti del ciclismo, come Lorenzo Finn, che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale.

Le tappe conclusive e il futuro dei ciclisti under 23

La sesta tappa, martedì 25 agosto, partirà da Châtillon-sur-Cluses alle 11:00 e si concluderà a Val d’Isère – Col de l’Iseran alle 16:10, percorrendo 149 chilometri. La settima e ultima tappa, mercoledì 26 agosto, partirà da Strambino alle 12:00 e si concluderà a Ceresole Reale – Lago Serrù alle 16:00, per un percorso di 127,8 chilometri. Il Tour de l’Avenir 2026 rappresenta un’importante pietra miliare per i ciclisti under 23, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con i migliori e di raccogliere esperienze che potrebbero portarli a livelli professionali. La gara, pur non avendo una copertura televisiva, sarà accessibile a tutti attraverso i canali streaming, garantendo visibilità e opportunità per i giovani talenti.