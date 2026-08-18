Karl Bushby, ex paracaidista britannico, ha camminato 49.000 km per tornare a casa a piedi

Un uomo cammina lungo un sentiero innevato attraverso una regione pericolosa, con una borsa e una mappa

Karl Bushby, ex paracaidista britannico, ha percorso 49.000 km a piedi per tornare a casa in Inghilterra dopo 28 anni di viaggio. Il suo percorso iniziò nel 1998 da Punta Arenas, in Cile, e si estende fino a Hull, sua città natale. L’obiettivo del viaggio, iniziato senza l’uso di alcun mezzo di trasporto, è di raggiungere la sua casa a piedi, un progetto che richiede resistenza, determinazione e una lunga serie di sfide. Il viaggio, che dura da quasi tre decenni, ha portato Karl attraverso 25 paesi, biomi estremi e territori considerati tra i più pericolosi al mondo.

Un progetto estremo e un impegno incondizionato

Il viaggio di Karl Bushby è stato progettato con due regole fondamentali: non utilizzare alcun mezzo di trasporto e non tornare a casa finché non fosse riuscito a farlo a piedi. Questo impegno lo ha portato a attraversare il Tapón del Darién, una selva in Colombia e Panama, e a camminare sull’ghiaccio del Canale di Bering tra Alaska e Russia in pieno inverno. Il percorso, che ha superato i 49.000 km, ha richiesto anni di lavoro, adattamento e resistenza fisica e mentale.

Il viaggio ha incluso sfide come il passaggio attraverso territori estremi e la gestione di problemi con i visi. Durante il viaggio, Karl ha affrontato diverse sfide, tra cui problemi con i visi in Asia Centrale, che lo hanno costretto a ritardare il viaggio. Inoltre, durante la pandemia del 2020, ha dovuto gestire le restrizioni e le complicazioni sanitarie. Anche se ha potuto evitare alcuni paesi, come Russia e Iran, attraversando il Mar Caspio a nuoto, il suo viaggio non è stato privo di ostacoli.

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Un’ultima prova per raggiungere l’Inghilterra

Ora, dopo quasi 28 anni, si trova a Calais, in Francia, dove dovrà affrontare l’ultimo tratto: il traversamento del Canale della Mancha. Il suo obiettivo è di attraversare il Eurotúnel a piedi, ma se non gli sarà concesso, dovrà nuotare per raggiungere l’Inghilterra. Questo ultimissimo passo rappresenta un’ulteriore prova di determinazione e coraggio. Il viaggio di Karl Bushby non è solo un’impresa fisica, ma anche un simbolo di perseveranza. Il viaggio, lungo e difficile, è diventato un’esperienza di crescita e di scoperta, che lo ha portato a casa dopo un’impresa senza precedenti. Ogni passo è stato un’opportunità per conoscere nuovi luoghi, culture e persone, ma anche per testare i limiti della sua resistenza.

Ha attraversato il Tapón del Darién, una selva in Colombia e Panama.

Ha camminato sull’ghiaccio del Canale di Bering tra Alaska e Russia in pieno inverno.

Ha affrontato problemi con i visi in Asia Centrale.

Ha evitato alcuni paesi, come Russia e Iran, attraversando il Mar Caspio a nuoto.