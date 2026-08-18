Bolelli e Vavassori superano Rinderknech e Vacherot a Cincinnati, vincono 7-6 3-6

Due tennisti italiani superano due avversari in un match interrotto dalla pioggia a Cincinnati

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il loro primo incontro al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati 2026, superando Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6 (10) 3-6. La partita, interrotta più volte dalla pioggia, ha visto la coppia italiana emergere vincendo 78 punti contro i 75 del transalpino e del monegasco. Gli azzurri, numero 4 del seeding, si sono qualificati agli ottavi di finale, dove affronteranno Yuki Bhambri e Michael Venus oppure Jenson Brooksby e Zachary Svajda.

Un match equilibrato e interrotto

La partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, con i servizi dominanti nel primo set fino al 3-3. Gli azzurri hanno sfruttato le prime palle break, ma hanno anche subìto alcune pressioni. Nel sesto game, Bolelli e Vavassori hanno ceduto il servizio al punto decisivo, ma hanno reagito con un controbreak. La coppia italiana ha poi dominato il tiebreak, vincendolo 12-10 dopo 63 minuti di gioco. La pioggia ha interrotto il match più volte, complicando il ritmo del gioco. La partita ha visto momenti di tensione, come nel quinto game del secondo set, dove gli azzurri hanno recuperato un punto decisivo. Tuttavia, la coppia italiana ha mantenuto la calma e ha portato a casa la vittoria, dimostrando una grande resistenza e una capacità di adattamento alle condizioni climatiche avverse.

Un’azione precisa e una difesa solida

Bolelli e Vavassori hanno dimostrato una grande capacità di reazione, soprattutto nel secondo set. Dopo un inizio difficile, hanno trovato la giusta concentrazione per prendere il controllo del match. La differenza in favore degli azzurri è stata la resa con la seconda di servizio, che ha raggiunto il 67%, contro il 52% degli avversari. La coppia ha anche sfruttato 2 delle 9 palle break a disposizione, mentre ne ha cancellate 2 delle 5 concesse a Rinderknech e Vacherot.

Pubblicità

La partita ha visto un’azione precisa e una difesa solida da parte degli azzurri, che hanno sfruttato al meglio le opportunità create. La loro capacità di rimanere concentrati, anche in condizioni climatiche avverse, ha rappresentato un fattore chiave per il successo. La vittoria di Bolelli e Vavassori ha aperto le porte agli ottavi di finale del torneo ATP Cincinnati 2026. La coppia italiana si appresta a affrontare nuovi avversari in un torneo di alto livello, dove la loro performance ha dimostrato una combinazione di tecnica, strategia e resistenza, elementi chiave per il successo in un torneo di questo calibro.