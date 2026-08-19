Amanda Anisimova beve una bevanda misteriosa durante il match, rivelata come Red Bull

Amanda Anisimova beve una bevanda durante un match di tenis, rivelata come Red Bull

Amanda Anisimova, la tennista statunitense, ha suscitato un dibattito su Internet durante un match al Masters 1000 di Cincinnati, quando ha bevuto da un bicchiere che sembrava contenere una birra. L’episodio, avvenuto il 19 agosto 2026, ha suscitato curiosità e commenti su social media, ma non ha influenzato il risultato del match, in cui Anisimova ha vinto 4-6, 6-4 e 6-2 contro Alex Eala. La situazione è stata chiarita in seguito, grazie a un operatore di camera presente al campo, che ha confermato che si trattava di una bevanda energetica, il Red Bull.

Un momento che ha suscitato curiosità

Il momento in questione è stato ripreso da una telecamera presente al campo, e ha suscitato domande su cosa fosse realmente contenuto nel bicchiere di Anisimova. Il liquido, giallo e schiumoso, aveva un aspetto simile a una birra, ma non era chiaro se fosse alcolica o meno. La commentatrice del match, Brett Haber, ha chiesto a Lindsay Davenport, ex tennista, se si trattasse di sidra, ma la risposta non ha risolto il misterio. Anisimova, durante il match, ha continuato a giocare senza interruzioni, nonostante l’attenzione su quel momento.

La verità è stata rivelata grazie a un operatore di camera

Il misterio è stato risolto poco dopo, grazie a un operatore di camera presente al campo, che ha confermato che Anisimova aveva richiesto un Red Bull. La bevanda, che non era autorizzata a essere mostrata durante i match, è stata consegnata al giocatore e portata via. Brett Haber ha spiegato che la bevanda non era birra, ma una bevanda energetica, e che il momento non aveva alcun impatto sulle prestazioni di Anisimova.

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Nonostante l’attenzione su quel momento, il match è proseguito senza interruzioni, e Anisimova ha vinto con un risultato netto. La situazione ha suscitato un certo interesse tra i tifosi e i commentatori, ma non ha portato a alcun dibattito sulle regole o sulle normative del tennis. La bevanda, sebbene non autorizzata, non ha violato alcuna regola, e la sua presenza non ha influenzato la partita. Il caso di Amanda Anisimova ha dimostrato come anche i dettagli apparentemente insignificanti possano suscitare un interesse notevole, soprattutto in un contesto come il tennis, dove ogni gesto può essere interpretato in diversi modi. La risoluzione del misterio ha confermato che si trattava di una bevanda energetica, e non di birra, ma il momento rimarrà un ricordo per i tifosi e per chi ha seguito la partita in diretta.

La bevanda non era birra, ma un Red Bull.

Il momento non ha influenzato il risultato del match.

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