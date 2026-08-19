Carles Puyol parla del potenziale di Mourinho e del Barça in vista della stagione

Carles Puyol: Mourinho potrebbe rafforzare il Real Madrid, ma il Barça è competitivo

Carles Puyol, ex capitano del Barça, ha commentato l’arrivo di José Mourinho al Real Madrid, sottolineando che il club spagnolo “può essere più forte”. Tuttavia, ha anche sottolineato che il Barça, con la sua squadra e il talento di Rodri, è in grado di competere. Puyol ha parlato in una videollamata con i media internazionali, tra cui EFE, organizzata da ESPN, che detiene i diritti della LaLiga negli Stati Uniti.

Il Barça ha una squadra forte e un piano chiaro

Puyol ha espresso la sua opinione sulle squadre di Madrid e Barcellona, ricordando che in passato erano due grandi club. Ha sottolineato che il Barça arriva con la voglia di vincere la Liga e con un Rodri che potrebbe fare la differenza. “Rodri è una notizia molto positiva per il Barça. È uno dei migliori centrocampisti del mondo”, ha detto Puyol, che ha visto il talento del giocatore durante il Mondiale.

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Un messaggio di sostegno a Messi

Puyol ha anche inviato un messaggio di sostegno a Leo Messi, che vive un momento difficile a causa del decesso del padre. “Leo, mucha fuerza, mucho ánimo”, ha scritto Puyol, che ha espresso il suo appoggio personale. Ha anche lodato le capacità di Messi, sottolineando il suo ruolo chiave nella vittoria della squadra argentina.

Il Barça ha un futuro promettente

Puyol ha parlato del futuro del calcio spagnolo, sottolineando che la squadra di Barcellona è in grado di competere a livello internazionale. Ha anche espresso la sua opinione sul talento di Lamine Yamal, che potrebbe diventare un pilastro del calcio mondiale. “Spagna è molto giovane e ha un futuro promettente”, ha detto Puyol, che ha visto il talento di Yamal durante il Mondiale.

La stagione del Barça e le sfide future

Puyol ha anche commentato la stagione del Barça, ricordando il famoso clásico del 2009 in cui il club ha vinto la Liga. “Il 2-6 è il clásico che più ricordo”, ha detto Puyol, che ha visto la squadra vincere in un momento cruciale. Ha anche espresso la sua opinione sulle partite esterne della LaLiga, sottolineando che potrebbero essere un’opportunità per i tifosi. Con l’arrivo di Mourinho al Real Madrid, il calcio spagnolo si prepara a una nuova stagione. Puyol ha espresso la sua opinione su come i due club potrebbero competere, sottolineando che il Barça ha una squadra forte e un piano chiaro. Il futuro del calcio spagnolo sembra promettente, con talenti come Rodri e Yamal che potrebbero portare grandi successi.