Johnny Herbert, excomisario F1, ammette di supportare Lewis Hamilton dopo critiche da parte tifosi Verstappen

Johnny Herbert, excomisario della Formula 1, ha ammesso in modo diretto di supportare Lewis Hamilton, rivelando una sua parzialità per il pilota britannico. L’annuncio, fatto attraverso un portale di scommesse, ha suscitato reazioni forti da parte dei tifosi di Max Verstappen, che hanno accusato Herbert di non essere imparziale. L’excomisario, che ha esercitato il ruolo fino al 2024, ha chiarito che la sua posizione non è un pregiudizio, ma un sostegno naturale per un pilota inglese. La sua dichiarazione ha scatenato un dibattito su come i comisari debbano mantenere l’imparzialità in un ambiente altamente competitivo.

Una confessione che ha suscitato polemiche

Le parole di Herbert, espresse in un contesto non ufficiale, hanno suscitato reazioni forti da parte dei tifosi neerlandesi, che hanno accusato il comisario di non essere stato imparziale nei confronti di Verstappen. Secondo Herbert, i commenti negativi sono arrivati non solo da fan neerlandesi, ma anche da altre nazioni. L’excomisario ha sottolineato che i tifosi di Verstappen lo hanno criticato per aver messo in discussione la sua tecnica di guida, ma ha anche riconosciuto che i fan del pilota olandese sono stati i più aggressivi. La sua confessione ha reso evidente una tensione tra i sostenitori di Hamilton e Verstappen.

Un sostegno naturale per un pilota inglese

Herbert ha chiarito che il suo sostegno per Hamilton non è un pregiudizio, ma una scelta naturale, dato che entrambi sono britannici. Ha anche sottolineato che non si limita a supportare solo Hamilton, ma anche altri piloti inglesi come Lando Norris, George Russell, Oliver Bearman e Arvid Lindblad. Tuttavia, i tifosi di Verstappen hanno visto in questa dichiarazione un atteggiamento di parzialità, che ha portato a una forte critica. La FIA ha già reagito, avviando un processo per valutare la sua posizione, ma Herbert ha rifiutato di rimanere in carica, lasciando il ruolo nel 2025.

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La sua confessione ha suscitato un dibattito su come i comisari debbano mantenere l’imparzialità in un ambiente in cui i tifosi sono molto attivi e influenti. Herbert ha anche riconosciuto che i fan di Verstappen lo hanno criticato per aver messo in discussione la sua tecnica di guida, ma ha sottolineato che i tifosi neerlandesi sono stati i più aggressivi. La sua dichiarazione ha reso evidente una tensione tra i sostenitori di Hamilton e Verstappen.

La FIA ha già reagito, avviando un processo per valutare la sua posizione, ma Herbert ha rifiutato di rimanere in carica, lasciando il ruolo nel 2025. L’excomisario ha anche sottolineato che i tifosi di Verstappen lo hanno criticato per aver messo in discussione la sua tecnica di guida, ma ha riconosciuto che i fan neerlandesi sono stati i più aggressivi. La sua confessione ha suscitato un dibattito su come i comisari debbano mantenere l’imparzialità in un ambiente in cui i tifosi sono molto attivi e influenti.

Herbert ha anche riconosciuto che i fan di Verstappen lo hanno criticato per aver messo in discussione la sua tecnica di guida, ma ha sottolineato che i tifosi neerlandesi sono stati i più aggressivi. La sua dichiarazione ha reso evidente una tensione tra i sostenitori di Hamilton e Verstappen, che si riflette anche nel comportamento dei comisari. La FIA ha già reagito, avviando un processo per valutare la sua posizione, ma Herbert ha rifiutato di rimanere in carica, lasciando il ruolo nel 2025. La sua confessione ha suscitato un dibattito su come i comisari debbano mantenere l’imparzialità in un ambiente in cui i tifosi sono molto attivi e influenti. Herbert ha anche riconosciuto che i fan di Verstappen lo hanno criticato per aver messo in discussione la sua tecnica di guida, ma ha sottolineato che i tifosi neerlandesi sono stati i più aggressivi. La sua dichiarazione ha reso evidente una tensione tra i sostenitori di Hamilton e Verstappen.