Il Barça firma i figli di due campioni NBA: i successori di Okur e Pachulia

Il Barça ha ingaggiato i figli di due storici campioni NBA, Yigit Okur e Saba Pachulia, per rafforzare la sua cantera.

Il Barça firma i figli di due campioni NBA, Yigit Okur e Saba Pachulia, per sviluppare il proprio settore giovanile

Il Barça ha annunciato l’ingaggio di due giovani talenti con un pedigree di successo: Yigit Okur e Saba Pachulia, figli di due storici campioni della NBA. I due giocatori, entrambi sedicenni, si uniscono alla cantera del club catalano, portando con sé l’eredità di genitori che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del basket. L’annuncio, reso pubblico il 19 agosto 2026, segna un ulteriore passo nella strategia del club per rafforzare il futuro del proprio settore giovanile.

Un pedigree di successo

Yigit Okur, figlio di Mehmet Okur, ex giocatore della NBA che ha vinto due titoli con i Detroit Pistons e i Utah Jazz, è un ala-pívot di 2,03 metri. Il ragazzo, nato e cresciuto negli Stati Uniti, ha segnato 9,4 punti e realizzato 4,7 rimbalzi con la squadra turca nel Eurobasket U16. Saba Pachulia, invece, figlio di Zaza Pachulia, ex pívot dei Golden State Warriors, ha giocato nella scuola superiore in California, dove ha promediato 15,5 punti, 5 rimbalzi e 4 assistenze a partita. Entrambi i giocatori sono considerati promettenti per il futuro del basket europeo.

Un’eredità di campioni

Il figlio di Mehmet Okur, Yigit, ha seguito le orme del padre, che ha vinto la NBA nel 2004 e ha giocato per diverse squadre statunitensi. Il ragazzo, che vive a San Diego, ha dimostrato una buona capacità di leadership e una forte presenza in campo. Dall’altra parte, Saba Pachulia, figlio di Zaza Pachulia, ha già mostrato un talento eccezionale, con un’altezza di 1,98 metri e un’efficacia in attacco. Il padre, Zaza, ha vinto due titoli NBA con i Warriors, contribuendo con la sua forza e la sua intensità in campo.

Pubblicità

Il Barça ha investito in due talenti con un pedigree di successo, puntando su una strategia a lungo termine. Yigit Okur e Saba Pachulia rappresentano un’importante risorsa per il club, che cerca di costruire una squadra competitiva per le prossime stagioni. La scelta di ingaggiare i figli di campioni NBA riflette una politica di sviluppo che mira a creare una cantera di alto livello, in grado di supportare la squadra titolata e di garantire un futuro di successo per il club catalano. Con l’ingaggio di questi due giovani, il Barça si posiziona come uno dei club più attivi nel settore giovanile del basket europeo. La scelta di investire in talenti con un pedigree di successo potrebbe portare frutti significativi nel prossimo futuro, rafforzando ulteriormente la posizione del club nel panorama del basket internazionale.

Yigit Okur, 16 anni, 2,03 m., 9,4 punti e 4,7 rimbalzi in Eurobasket U16.

Saba Pachulia, 16 anni, 1,98 m., 15,5 punti, 5 rimbalzi e 4 assistenze in High School.

Entrambi i giocatori sono visti come potenziali futuri leader del basket europeo, grazie alle loro capacità e al loro pedigree familiare. Il Barça ha dimostrato di puntare su un modello di sviluppo che unisce talento e tradizione, cercando di costruire una squadra competitiva per le prossime stagioni.