Venus Williams e Monfils ricevono wild card per US Open 2026, Serena Williams in attesa di decisione

Il 18 agosto 2026, gli US Open 2026 hanno visto l’annuncio ufficiale del tabellone principale, con l’inserimento di nomi di grande prestigio come Venus Williams e Gael Monfils, entrambi ricevuti con una wild card. L’evento ha suscitato interesse internazionale, con particolare attenzione rivolta al ritorno di Serena Williams, che rimane in attesa di un’eventuale chiamata. L’annuncio è stato reso noto da Erik Nicolaysen, con ulteriori dettagli forniti da OA Sport, che ha anche presentato un’intervista a Luciano Darderi sull’ambizione dell’Italia nei nuovi sport olimpici e sul calendario di Los Angeles 2028.

wild card per Venus Williams e Monfils

Venus Williams, 46 anni, è stata accolta nel main draw femminile insieme a Sloane Stephens, un’altra ex vincitrice degli US Open. Tra le altre partecipanti, si segnala la presenza di Carol Young, Suh Lee, Reese Brantmeier e Thea Frodin, oltre alla francese Leolia Jeanjean e all’australiana Taylah Preston. Monfils, che si ritirerà a fine stagione, ha ricevuto l’invito per giocare a Flushing Meadows, l’ultimo Slam della sua carriera. Il francese è stato accompagnato da altri nomi di spicco come Alexei Popyrin, Michael Zheng, Martin Damm, J.J. Wolf, Sebastian Gorzny e Jack Kennedy, tutti ammessi al tabellone principale maschile.

serena williams in attesa di una wild card

Nonostante l’attenzione su Venus Williams, il focus si sposta anche su Serena Williams, che ha recentemente rientrato nel circuito. L’ultima wild card potrebbe essere riservata a lei, dopo il suo ritorno in campo. La decisione finale sul suo futuro nel torneo rimane in sospeso, ma il suo ritorno ha già suscitato interesse. L’ultima puntata di Watarpolo Preview ha ospitato Dafne Bettini, che ha sottolineato i tanti spunti positivi per il Setterosa. Nonostante l’interesse per il pass olimpico, la discussione si è concentrata soprattutto sulle possibilità di partecipazione di Serena Williams.

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Le qualificazioni hanno visto l’assegnazione di wild card a diverse giocatrici e giocatori, tra cui Janae Preston, Katrina Scott, Caroline Dolehide, Ayana Akli, Annika Penickova, Julieta Pareja, Kristina Penickova, Savannah Broadus tra le donne e Kei Nishikori, Michael Antonius, Andrew Johnson, Jordan Lee, Trevor Svajda, Andre Ilagan, Spencer Johnson e Daniel Milavsky tra gli uomini. L’ottava wild card, tuttavia, rimane da definire, con l’ipotesi di un’eventuale chiamata a Serena Williams.

Il tabellone aperto ha visto l’eliminazione di Shelton, che ha reso più dinamico il percorso dei partecipanti. Lorenzo Musetti, inoltre, ha continuato a muovere la classifica ATP, consolidando la sua posizione tra i top15 e mostrando prospettive positive per Cincinnati. La prossima partita di Musetti potrebbe essere un test importante per il suo percorso nel torneo. Con l’annuncio delle wild card e la conferma di Venus Williams e Monfils, il tabellone degli US Open 2026 si presenta come un evento di grande rilevanza, con un mix di stelle del passato e nuovi talenti in cerca di successo.