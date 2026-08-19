Il calcio ha trasformato il proprio modello economico negli ultimi dieci anni

Un gruppo di club europei con investitori nordamericani mostra una crescita esponenziale nel controllo finanziario

Il calcio ha subito un profondo cambiamento negli ultimi dieci anni, con un aumento esponenziale del controllo da parte di investitori nordamericani e una trasformazione radicale del modello economico. Il settore, una volta caratterizzato da finanze irregolari e un’organizzazione poco strutturata, ha adottato una disciplina finanziaria rigorosa, convertendo i club, spesso centenari, in asset attraenti per ogni tipo di investitore. Questo cambiamento ha portato a una maggiore professionalizzazione, non solo dei club, ma anche delle lighe e della governance, con un impatto significativo sulle decisioni di mercato e sulle strategie di investimento.

Un modello finanziario più solido e prevedibile

La trasformazione del calcio in un’industria finanziaria più solida e prevedibile ha avuto come conseguenza un aumento esponenziale del numero di club controllati da investitori nordamericani. Nel 2019 erano circa 100 i club sotto questo modello, mentre nel 2026 la cifra supera i 400. Questo fenomeno è stato reso possibile grazie a strumenti finanziari innovativi, come i Vehículos de Propósito Especial (SPV), che hanno permesso di isolare i redditi prevedibili, come i diritti televisivi e i patrocinati, dal rischio operativo derivante dal risultato di una partita.

Un’evoluzione che ha reso il calcio più attraente per gli investitori

La professionalizzazione delle finanze ha reso il calcio un settore sempre più appetibile per gli investitori istituzionali. Il modello ha permesso di garantire la solvibilità dei club anche in periodi di crisi, come la pandemia, grazie a strumenti come i fondi sovranazionali e i prestiti garantiti da asset tangibili. L’evoluzione ha anche portato a una maggiore trasparenza e a una gestione più strutturata, con un impatto significativo sulle decisioni di mercato e sulle strategie di investimento.

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Questo cambiamento ha anche portato a una maggiore globalizzazione degli investimenti, con un aumento del controllo da parte di fondi nordamericani, inclusi quelli di Messico, in lighe come la Premier League, la Serie A e la Ligue 1. Il calcio è diventato un’industria in cui i club, una volta visti come progetti personali o legati a una comunità locale, sono ora visti come asset finanziari con un potenziale di revalorizzazione elevato. La sostenibilità, una volta subordinata al successo sportivo, è ora un aspetto centrale del modello economico.

Nonostante i vantaggi, il modello ha anche portato a sfide, come la gestione di fondi con obiettivi di rendimento a breve termine e la tensione tra il valore sportivo e il valore economico. Il calcio continua a evolversi, con un modello finanziario sempre più solido e prevedibile, che ha reso il settore un’industria sempre più competitiva e attraente per gli investitori. Il fenomeno ha visto anche l’espansione del modello al calcio femminile, con fondi come Mercury 13 che mirano a entrare in cinque grandi lighe europee. Al momento, sono presenti in due, con progetti in corso per ulteriori club. La professionalizzazione ha portato a una maggiore disciplina finanziaria, con un impatto significativo sulle decisioni di mercato e sulle strategie di investimento.