Ewen Costiou vince la seconda tappa del Tour du Limousin-Périgord 2026, con Zoccarato undicesimo in classifica generale

Il 19 agosto 2026, il Tour du Limousin-Périgord ha visto il trionfo di Ewen Costiou, che ha vinto la seconda tappa della manifestazione, disputata tra Salignac-Eyvigues e Lanouaille. Il francese della Groupama-FDJ United ha confermato il feeling speciale con la corsa, riuscendo a conquistare la vittoria con un margine di 18 secondi su Mattéo Vercher e 26″ sullo spagnolo Alex Aranburu. La vittoria ha anche portato Costiou al comando della classifica generale, con un vantaggio di 1’37” su Noa Isidore, che aveva iniziato la giornata al comando.

Un attacco decisivo e una vittoria che vale doppio

Costiou ha sferrato l’attacco decisivo a meno di dieci chilometri dall’arrivo, sfruttando alla perfezione il percorso mosso della Dordogna. Una volta guadagnato terreno, il corridore ha resistito al ritorno degli inseguitori e ha potuto festeggiare a braccia alzate. La vittoria ha un valore doppio per Costiou, che è anche il nuovo leader della classifica generale. L’ex maglia gialla Noa Isidore, che aveva iniziato la giornata al comando, ha pagato dazio nel finale e ora si trova a 1’37” dal vincitore di giornata.

Un’edizione in cui l’Italia si piazza in classifica

Da sottolineare l’undicesimo posto di Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort) nella classifica generale. Il ciclista italiano, pur non essendo in posizioni di testa, ha comunque dimostrato una buona prestazione nella manifestazione. Il Tour du Limousin-Périgord 2026 ha visto la partecipazione di squadre di alto livello, con il Team SD Worx-Protime che ha mostrato una grande organizzazione nel finale, permettendo a Lorena Wiebes di vincere la prima tappa del Giro di Gran Bretagna femminile.

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La vittoria di Wiebes, che ha conquistato la volata della prima tappa, ha visto la sua brillantezza confermata anche nella seconda tappa del Giro di Gran Bretagna. La portacolori del Team SD Worx-Protime ha vinto la volata, con una prestazione che le ha permesso di candidarsi a grande protagonista della corsa a tappe britannica. Chiara Consonni (CANYON//SRAM) ha chiuso al secondo posto, mentre la britannica Josie Nelson (Team Picnic PostNL) ha completato il podio. Il Tour du Limousin-Périgord 2026 ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, con la vittoria di Costiou che ha confermato la sua forza in una corsa che ha visto la partecipazione di squadre di alto livello. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con la vittoria di Costiou che ha confermato la sua forza in una corsa che ha visto la partecipazione di squadre di alto livello.