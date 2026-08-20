Haaland ironizza su video IA del Real Madrid che presenta Bernardo Silva

Il portoghese Bernardo Silva, nuovo acquisto del Real Madrid, ha suscitato reazioni inaspettate da parte di Erling Haaland, ex compagno di squadra al Manchester City. Il norvegese ha commentato in modo ironico un video pubblicato dal club bianco, realizzato con tecnologia di intelligenza artificiale, che presenta il giocatore. La reazione di Haaland, condivisa su Instagram, ha suscitato interesse nel mondo del calcio, segnando un momento di interazione tra due ex compagni di squadra, nonostante siano ora in squadre diverse. Il video, che mostra Bernardo Silva in un contesto simile a un match di tenis, ha suscitato commenti e reazioni da parte di giocatori e tifosi, evidenziando l’uso crescente della IA nella presentazione dei giocatori da parte del Real Madrid.

Un video IA che ha suscitato ironia e reazioni

Il Real Madrid ha scelto di presentare Bernardo Silva con un video realizzato grazie all’intelligenza artificiale, un approccio innovativo che ha suscitato interesse e curiosità. Il video mostra il portoghese in un contesto simile a un match di tenis, con persone sedute su una gradinata che osservano da un lato all’altro, come se fossero a seguire una partita. Alla fine, si rivela che si tratta del laterale holandese Denzel Dumfries, che si muove lungo la fascia. Il testo del video, che recita “No es tenis. Es Dumfries subiendo y bajando la banda”, ha suscitato commenti e reazioni, tra cui quella di Haaland, che ha ironizzato sulla scelta del club.

Haaland commenta con ironia e riferimenti al passato

Haaland, che ha giocato con Bernardo Silva al Manchester City, ha condiviso un commento ironico sul video del Real Madrid, che ha suscitato reazioni su Instagram. Il norvegese ha risposto al video, etichettando Bernardo Silva e commentando la scelta del club. La relazione tra i due giocatori, che ha visto entrambi raggiungere successi significativi al City, ha reso la reazione di Haaland particolarmente rilevante. Il portoghese, che ha giocato 174 partite con Haaland, è il secondo giocatore con cui il norvegese ha giocato di più, dopo Manuel Akanji. La reazione di Haaland ha messo in luce come il passato comune possa influenzare anche le interazioni attuali, anche se i due giocatori si trovano ora in squadre diverse.

Pubblicità

Il Real Madrid, che ha già utilizzato la tecnologia IA per presentare Denzel Dumfries, sembra essere sulla strada di un uso sempre più diffuso di questa tecnologia per presentare i nuovi acquisti. La scelta di utilizzare la IA per il video di presentazione di Bernardo Silva ha suscitato dibattiti tra tifosi e esperti, con domande su chi potrebbe essere il prossimo giocatore a essere presentato in modo simile. La reazione di Haaland, sebbene ironica, ha messo in luce come il calcio, anche in momenti di presentazione, possa essere un campo di interazione tra giocatori, anche se non più compagni di squadra.

La presentazione di Bernardo Silva ha suscitato reazioni in tutto il mondo del calcio, con commenti e dibattiti su come il Real Madrid stia adottando nuove tecnologie per comunicare con i propri tifosi e giocatori. La scelta di utilizzare la IA per il video di presentazione ha suscitato interesse, ma anche domande su come questa tecnologia possa influenzare la percezione dei giocatori e la loro immagine. La reazione di Haaland, sebbiù ironica, ha messo in luce come il passato possa influenzare anche le interazioni attuali, anche se i due giocatori si trovano ora in squadre diverse.

Il Real Madrid ha utilizzato la IA per presentare Bernardo Silva

Haaland ha commentato in modo ironico il video del club

La reazione di Haaland ha suscitato interesse nel mondo del calcio