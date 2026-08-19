Julián Álvarez e Rodri, un gesto di gratitudine dopo il trasferimento al Barça

Julián Álvarez e Rodri si scambiano un gesto di gratitudine su Instagram dopo il trasferimento al Barça

Il giocatore del Real Madrid, Julián Álvarez, ha espresso un gesto di gratitudine su Instagram dopo il trasferimento al Barça, dando un “like” a un video del Manchester City dedicato a Rodri. L’azione, avvenuta il 19 agosto 2026, ha suscitato reazioni positive tra i tifosi e ha rafforzato i legami tra i due ex compagni di squadra. Julián Álvarez, attualmente in prestito al club di Madrid, ha condiviso un momento di apprezzamento per il compagno di squadra, che ha recentemente firmato con il club catalano.

Un legame nato nel vestiario del City

Julián Álvarez e Rodri Hernández hanno condiviso due stagioni nel vestiario del Manchester City, dal 2022 al 2024, durante le quali hanno vinto sei titoli, tra cui due Premier League, una Champions League e una FA Cup. Il loro rapporto, costruito attraverso la collaborazione e la competizione, ha lasciato un’impronta significativa nel club inglese. La decisione di Rodri di trasferirsi al Barça ha suscitato un’ondata di emozioni tra i tifosi, e il gesto di Julián Álvarez ha rappresentato un modo per ricordare il loro legame. Il “like” di Julián Álvarez ha simboleggiato un momento di rispetto e gratitudine. L’azione non è stata solo un atto di apprezzamento, ma anche un riconoscimento del lavoro svolto insieme. La condivisione di un “like” su Instagram ha dato un’ulteriore dimensione emotiva al trasferimento di Rodri al Barça, un passo che ha suscitato interesse e apprezzamento da parte di molti.

Un gesto condiviso anche da ex compagni

Non solo Julián Álvarez ha espresso il suo apprezzamento per Rodri, ma anche Kun Agüero, ex giocatore del City e dell’Atlético, ha dato un “like” al video dedicato al compagno di squadra. Questo ha creato un momento di unità tra ex giocatori del club, che hanno condiviso esperienze simili e hanno visto crescere la loro amicizia nel corso degli anni. L’azione di Julián Álvarez ha quindi rafforzato il legame tra i giocatori e i loro ex compagni, dimostrando come i rapporti sportivi possano superare i confini dei club.

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Il gesto di Julián Álvarez ha rafforzato i legami tra giocatori e tifosi. Il “like” non è stato solo un atto di gratitudine, ma anche un simbolo di rispetto e di riconoscimento per il lavoro svolto insieme. La decisione di Rodri di trasferirsi al Barça ha rappresentato un passo importante nella sua carriera, e il gesto di Julián Álvarez ha dato un’ulteriore dimensione emotiva a questa transizione.

Julián Álvarez ha dato un “like” a un video del Manchester City dedicato a Rodri.

Rodri e Julián Álvarez hanno condiviso due stagioni nel City, vincendo sei titoli.

Kun Agüero, ex compagno di squadra, ha dato un “like” al video.

Il momento ha anche messo in luce come i rapporti tra giocatori possano rimanere significativi anche dopo il loro distacco da un club. La condivisione di un “like” su Instagram ha rappresentato un modo semplice ma profondo per ricordare il passato e congratularsi per il futuro. La reazione dei tifosi e dei compagni di squadra ha dimostrato che i legami sportivi possono essere duraturi e profondi, anche quando i giocatori si trovano in contesti diversi.