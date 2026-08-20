Eden Hazard torna in incognito a Stamford Bridge per acquistare maglie per i figli

Eden Hazard entra in incognito nel negozio di maglie del Chelsea per acquistare maglie per i figli

Eden Hazard, ex calciatore del Real Madrid e del Chelsea, è tornato in incognito a Stamford Bridge per acquistare maglie per i figli. L’evento, avvenuto il 20 agosto 2026, ha suscitato l’attenzione dei tifosi e dei media, nonostante l’ex giocatore abbia cercato di rimanere anonimo. Hazard, che ha giocato per il Chelsea tra il 2012 e il 2019, ha condiviso un breve messaggio sui social network, in cui ha espresso la sua emozione nel tornare al club che lo ha visto crescere. “El fútbol ha vuelto y yo también, pero ¿me reconocerán?” ha scritto, riferendosi alla sua presenza in un luogo simbolo della sua carriera.

Un ritorno in incognito per un motivo personale

L’obiettivo principale del ritorno di Hazard a Stamford Bridge era l’acquisto di maglie per i suoi figli. Nonostante la sua fama, l’ex giocatore ha preferito mantenere la sua privacy, evitando di farsi riconoscere. Questo atteggiamento ha suscitato curiosità tra i tifosi, che hanno commentato l’evento su diversi canali social. “¡Vamos, Chelsea!” ha scritto Hazard, un messaggio che ha rafforzato il legame tra lui e il club. L’evento ha anche visto un breve scambio con John Terry, ex capitano del Chelsea, sul tema degli sconti nella boutique ufficiale del club.

Un legame duraturo con il Chelsea

Sebbene Hazard non abbia più giocato per il Chelsea, il legame tra lui e il club rimane forte. Il suo periodo al club è ricordato come una delle fasi più importanti della sua carriera, con numerose prestazioni decisive e un rapporto speciale con i tifosi. La sua visita a Stamford Bridge, sebbene breve, ha rafforzato questa connessione. “Por cierto, ¿cuál es tu descuento (en la tienda oficial del Chelsea), John Terry?” ha chiesto, indicando l’interesse per le offerte disponibili. Questo scambio ha suscitato reazioni positive tra i fan, che hanno apprezzato l’umorismo e la spontaneità dell’ex giocatore.

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La visita di Hazard a Stamford Bridge è stata un momento di nostalgia e di connessione con il passato. Nonostante la sua assenza dal calcio professionistico, il suo nome rimane legato al club e ai ricordi di una carriera eccezionale. La sua decisione di rimanere in incognito ha anche messo in luce la sua volontà di mantenere una certa privacy, anche dopo aver lasciato il calcio. L’evento, pur breve, ha rappresentato un momento significativo per chi ha seguito la sua carriera e per chi ha sempre apprezzato la sua passione per il Chelsea.

Nonostante l’attenzione mediatica, Hazard ha preferito non farsi notare, scegliendo di rimanere anonimo. Questo atteggiamento ha suscitato rispetto e curiosità, ma non ha mai smorzato l’emozione del momento. La sua visita a Stamford Bridge è stata un ricordo di una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel calcio internazionale. “El fútbol ha vuelto y yo también” ha detto, un’affermazione che ha rafforzato il legame tra lui e il club che lo ha visto crescere.