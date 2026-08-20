Hull City mira a Yeremay con un’offerta di rilevanza storica

Un giocatore del Deportivo di A Coruña visita le installazioni del Hull City per un possibile trasferimento

Il Hull City si mostra determinato a portare a casa Yeremay, attaccante del Deportivo de A Coruña, con un’offerta che potrebbe diventare record per il club. Acun Ilicali, presidente del club inglese, ha confermato durante un’intervista alla BBC che il club è disposto a fare un “esfuerzo histórico” per il giocatore, considerando il costo dell’operazione. Il giocatore, però, ha espresso un interesse personale, ma ha chiarito che la decisione è vitale per lui. Il club inglese ha già iniziato i contatti per la futura revisione medica, un passo che indica un impegno reale. Ilicali ha spiegato che se Yeremay avesse un problema cronico, il trasferimento non avverrebbe, ma il giocatore è già in allenamento, il che suggerisce un buon stato di salute. Inoltre, il presidente ha sottolineato che il giocatore ha effettuato una visita rapida alla città per conoscere le installazioni del club, un dettaglio che potrebbe indicare un interesse reale.

Un mercato in movimento

Nel mercato estivo, il Hull City ha già investito oltre 90 milioni di euro, tra cui il portiere Tzolakis e il difensore Mendy. Questo contesto ha reso l’acquisto di Yeremay ancora più significativo, soprattutto considerando la clausola di 140 milioni di euro che lega il giocatore al Deportivo. Ilicali ha anche confermato che il club ha già iniziato i negoziati per i rafforzamenti, con un focus su Yeremay come priorità.

Il giocatore potrebbe diventare il “joueur franquicia” del club, un ruolo chiave per il futuro del team. Il presidente ha anche dato quattro giorni per chiudere l’operazione, un termine che suggerisce un impegno forte. Il club ha già concluso un altro trasferimento, con Pablo García, e ora mira a Yeremay come prossima priorità.

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Un accordo complesso ma in fase avanzata

Ilicali ha riconosciuto che l’accordo è “molto complicato”, ma ha espresso ottimismo. Il presidente ha anche dato quattro giorni per chiudere l’operazione, un termine che suggerisce un impegno forte. Il club ha già concluso un altro trasferimento, con Pablo García, e ora mira a Yeremay come prossima priorità.

Il giocatore ha già iniziato a prepararsi con il team, il che potrebbe accelerare il processo. Ilicali ha anche sottolineato che Yeremay ha espresso un interesse personale, ma la decisione finale è nelle sue mani.

Il Hull City, che ha appena completato la promozione in Premier League, cerca di costruire una squadra competitiva. Yeremay, con la sua esperienza e le sue qualità, potrebbe diventare un elemento chiave per il club. Tuttavia, il trasferimento dipende da diversi fattori, tra cui la salute del giocatore e le decisioni del Deportivo. Il mercato estivo è in movimento e il Hull City non si ferma, con un piano chiaro per rafforzare la squadra. L’interesse per Yeremay è un segnale forte, ma il destino del giocatore rimane in bilico.

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Il club ha già iniziato i contatti per la futura revisione medica, un passo che indica un impegno reale.