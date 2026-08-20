Sergi Altimira si conferma come sostituto di Hjulmand nel Sporting CP

Sergi Altimira gioca con il Sporting CP, segna il primo gol e si distingue in campo

Un esordio solido e un gol che conferma l’acquisto

Sergi Altimira, acquistato dal Sporting CP per 18 milioni di euro, ha debuttato in maniera convincente nella Liga Portuguesa. Il giocatore, ex Betis, ha segnato il suo primo gol con la maglia lusitana e si è distinto per una prestazione completa, con un’efficacia notevole sia in fase di attacco che in fase di difesa. Dopo un’operazione di mercato che ha visto il club lisboeta superare la concorrenza di club come Leipzig, Altimira ha dimostrato di essere un acquisto strategico per il futuro del club. Altimira ha dimostrato di essere un elemento chiave per il Sporting CP.

Nella sua prima apparizione in campo, il giocatore ha registrato un 95% di acierto nei primi passaggi e ha completato 6/6 in lungo. Inoltre, ha realizzato sei azioni defensive e recuperato altri sei baloni, dimostrando una capacità di gestione del gioco eccezionale. La sua prestazione ha valso a lui l’onore di essere eletto MVP del match.

Un percorso di crescita e una scelta di mercato strategica

Il passaggio di Altimira al Sporting CP non è stato semplice. Il giocatore, originario di Cardedeu, ha vissuto un’esperienza complessa nel Getafe, dove era stato acquistato due anni prima ma non aveva mai debuttato in maniera ufficiale. Dopo essere stato liberato dal Sabadell, è stato acquisito dal Betis, ma il club spagnolo non aveva visto in lui un futuro a lungo termine. Il passaggio al Sporting CP, però, ha rappresentato una svolta. «Il passo che dovevo dare era venire qui», ha detto Altimira, riconoscendo l’interesse del club portoghese e la fiducia riposta in lui.

Altimira ha dimostrato di essere un giocatore in grado di adattarsi al nuovo contesto.

Sotto la guida di Rui Borges, Altimira si è integrato nel sistema di gioco del Sporting CP, che ha visto l’arrivo di nuovi elementi per rinnovare la squadra. Il giocatore, con una buona concezione spaziale e una capacità di risolvere situazioni a pocos toques, si è rivelato un elemento chiave nel sistema di gioco. «Sta portando equilibrio, qualità e tranquillità con il pallone», ha commentato Borges, che ha visto in lui un sostituto ideale per Morten Hjulmand, il quale ha lasciato il club per il Atlético de Madrid.

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Con un’esperienza di crescita e una scelta di mercato strategica, Altimira sembra essere sulla strada giusta per proseguire la sua carriera in un club che lo ha visto come un elemento chiave per il futuro. La sua prestazione nella prima giornata ha messo in luce le potenzialità di un giocatore che, con la sua intelligenza e la sua capacità di prendere iniziative, potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra.