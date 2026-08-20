Flavio Cobolli si sfoga dopo la vittoria su Jodar: “Sono forte anche io, c….”

Flavio Cobolli si sfoga dopo la vittoria su Jodar, espone in campo durante il torneo di Cincinnati

Flavio Cobolli si è lasciato andare a un’esultanza sfrenata dopo aver sconfitto Rafael Jodar agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove ha vinto in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6(3), 6-3. L’azzurro, numero 10 del ranking ATP, ha superato un avversario di alto livello, il numero 11 della graduatoria internazionale, che aveva recentemente battuto Lorenzo Musetti e aveva messo in difficoltà anche Jannik Sinner. Dopo la vittoria, Cobolli ha urlato in maniera veemente, pronunciando parole che hanno suscitato interesse tra i presenti: “Sono forte anche io, c….”. L’affermazione, ripetuta più volte, sembra essere rivolta al pubblico, non all’avversario, come confermato dal fatto che l’azzurro ha rapidamente salutato Jodar con un abbraccio e una stretta di mano.

Una vittoria che conferma la crescita di Cobolli

Il 24enne romano ha dimostrato di essere in grado di arginare uno dei giocatori più in forma della stagione, un talento in ascesa che ha scalato le classifiche mondiali grazie a vittorie di prestigio. La vittoria su Jodar, in un match intenso e rovente, ha messo in mostra la capacità di Cobolli di rimanere concentrato e reagire in modo efficace. Il match, giocato sul cemento statunitense, ha visto il numero 10 del ranking ATP superare un avversario che aveva già messo in difficoltà alcuni dei migliori del circuito. La vittoria ha portato Cobolli ai quarti di finale, dove si affronterà Tommy Paul, padrone di casa e vincitore del torneo.

La reazione di Cobolli ha suscitato reazioni tra i tifosi e ha rafforzato l’immagine di un giocatore che non si limita a competere, ma si esprime anche fuori dal campo. L’episodio ha messo in luce la sua personalità, un mix di determinazione e passione che lo distingue nel circuito. La sua performance a Cincinnati potrebbe essere un ulteriore tassello per il suo percorso verso i vertici del tennis internazionale.

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Un momento di sfogo in campo

Dopo la conclusione dello scambio che ha definito il match, Cobolli ha espresso un momento di sfogo, urlando con forza e mostrando un atteggiamento di orgoglio e determinazione. Le parole pronunciate, “Sono forte anche io, c….”, sono state chiaramente rivolte al pubblico, come indicato dal comportamento dell’azzurro che ha immediatamente salutato l’avversario con cortesia. L’episodio ha suscitato reazioni tra i tifosi e ha rafforzato l’immagine di un giocatore che non si limita a competere, ma si esprime anche fuori dal campo.

La reazione di Cobolli ha dato un’idea del carattere di un giocatore che non si limita a competere, ma si esprime anche fuori dal campo. La sua performance a Cincinnati potrebbe essere un ulteriore passo avanti nella sua carriera, un’altra prova che il 24enne romano è in grado di stare tra i migliori del circuito. Il successo di Cobolli a Cincinnati rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, confermando la sua posizione tra i migliori del circuito. La vittoria su Jodar, un avversario di alto livello, ha messo in mostra la sua capacità di adattarsi e di rimanere concentrato anche in situazioni di pressione. Il 24enne romano, che ha già vinto titoli importanti, continua a dimostrare di essere un giocatore in crescita, in grado di affrontare i migliori del mondo.

Flavio Cobolli vince a Cincinnati contro Jodar

Una reazione forte e chiara dopo la vittoria

Un momento di sfogo che ha suscitato interesse

La vittoria di Cobolli non è solo un risultato sportivo, ma anche un momento di espressione personale, che ha reso il match ancora più memorabile. La sua reazione, sebbene breve, ha dato un’idea del carattere di un giocatore che non si limita a competere, ma si esprime anche fuori dal campo.