Tommy Paul analizza la vittoria su Zverev: “Ho giocato una partita solida”

Tommy Paul dopo la vittoria su Zverev a Cincinnati, analizza la sua prestazione e le strategie utilizzate

Tommy Paul, giocatore americano del circuito ATP, ha vinto agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati 2026, battendo Alexander Zverev, testa di serie numero uno. La vittoria ha portato il giocatore a giocare i quarti di finale contro Flavio Cobolli. Dopo la partita, Paul ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tennis Channel, analizzando la sua prestazione e le strategie utilizzate durante la partita.

Strategia e tattica contro Zverev

Paul ha spiegato come abbia cercato di sfruttare la debole seconda di servizio del tedesco, cercando di metterlo un po’ a disagio e cambiando posizione in campo. “La sua prima di servizio è una delle migliori del circuito, e la sua percentuale non aiuta di certo chi risponde”, ha detto. “Ho cercato di sfruttare la sua seconda, di metterlo un po’ a disagio, cambiando posizione in campo. Poi ho cominciato ad arretrare e a proporgli soluzioni diverse, cercando di giocare con velocità, allungando gli scambi e costringendolo a correre molto. Questo, più o meno, era il mio piano di gioco”, ha aggiunto.

Pause e interruzioni durante il match

Durante la partita, ci sono state diverse pause e interruzioni, con i giocatori che si sono fermati e seduti per un po’. Paul ha riconosciuto la difficoltà di fermarsi e rientrare in campo, ma ha anche sottolineato come quelle pause gli abbiano aiutato. “Credo che quella pausa mi abbia aiutato un po’ sul 4-4, poi è arrivato il suo doppio fallo”, ha detto. “È sempre difficile quando devi fermarti, lasciare il campo e poi rientrare”, ha aggiunto, spiegando come le interruzioni possano influenzare la concentrazione e la fluidità del gioco.

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Paul ha valutato la sua prestazione in modo equilibrato, riconoscendo che ha giocato una partita abbastanza solida. Ha ammesso di aver commesso alcuni errori non forzati, ma ha sottolineato che per il resto ha giocato piuttosto bene. “Nel complesso, penso di aver giocato una partita abbastanza solida. Ho commesso qualche errore non forzato che non mi è piaciuto, ma per il resto ho giocato piuttamente bene”, ha concluso. La vittoria di Paul rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso nel circuito ATP, con la possibilità di raggiungere i quarti di finale. La sua prestazione ha suscitato interesse nel mondo del tennis, con molti che hanno apprezzato la sua capacità di adattarsi e di mantenere la concentrazione anche in situazioni complesse. La partita contro Flavio Cobolli sarà un altro test importante per il giocatore americano, che continuerà a cercare di consolidare la sua posizione nel ranking ATP.

Tommy Paul vince contro Zverev a Cincinnati

Strategia e tattica utilizzate durante il match

Pause e interruzioni durante la partita

La partita ha visto Paul adottare una strategia ben definita, con un piano di gioco che ha sfruttato le debolezze di Zverev. La sua capacità di rimanere concentrato anche durante le pause ha giocato un ruolo chiave nel successo. La vittoria ha messo in luce non solo la sua abilità tattica, ma anche la sua capacità di mantenere la calma e la concentrazione in un match di alto livello.