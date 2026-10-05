Erling Haaland non ha problemi: Norvegia lo conferma

Norvegia ha confermato che Erling Haaland non ha subito lesioni dopo il cambio richiesto durante il match contro il Portogallo nella Nations League. L’attaccante, che ha giocato 90 minuti contro Dinamarca e Portugal, ha chiesto di essere sostituito dopo alcuni gesti preoccupanti, ma non ha mostrato segni di infortunio. La squadra norvegese ha reso noto che la decisione di Haaland era parte di un piano per limitare il tempo di gioco a causa del suo stato di stanchezza accumulata. La squadra ha rassicurato i tifosi che il giocatore è in perfetta salute e può proseguire la sua stagione senza problemi.

Haaland chiede il cambio per evitare infortuni

Dopo aver espresso alcuni segni di disagio durante la partita, Haaland ha richiesto di essere sostituito. La squadra norvegese ha spiegato che questa decisione era prevista e mirava a ridurre il carico di lavoro del giocatore, che aveva già giocato due partite consecutive di 90 minuti. Stale Solbakken, selezionatore della squadra, ha rivelato che la richiesta di cambio era parte di un piano per permettere a Haaland di giocare poco più di un’ora in totale, evitando così un rischio di infortunio. L’allenatore ha anche sottolineato che non è stata trovata alcuna lesione.

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La squadra ha analizzato tutte le opzioni possibili per il giocatore

Dopo la partita, i giocatori hanno avuto una conversazione sincera con l’attaccante, durante la quale è stato analizzato il suo stato fisico e sono state valutate tutte le opzioni possibili. Solbakken ha spiegato che la decisione di sostituire Haaland era stata presa per il suo bene e non per motivi di prestazione. I tifosi del Manchester City, che seguono da vicino la carriera dell’attaccante, possono quindi tranquillizzarsi.

La squadra norvegese rassicura i tifosi

La squadra norvegese ha rassicurato i tifosi che Haaland non ha subito alcun danno fisico e che è in condizioni ottimali per proseguire la sua stagione. La sua prestazione, pur limitata, ha dimostrato la sua capacità di rimanere in campo nonostante la stanchezza. La squadra continuerà a monitorare la sua condizione e a valutare le sue possibilità di gioco nelle prossime partite. La stagione di Haaland sembra quindi iniziare con un buon inizio, nonostante le preoccupazioni iniziali.

Non ci sono segni di infortuni e la squadra lo sostiene

La squadra norvegese ha anche sottolineato che Haaland è in completa forma e che non ci sono segni di infortuni. La sua decisione di chiedere il cambio è stata vista come una mossa strategica per proteggerlo e permettergli di giocare al meglio nelle prossime partite. La squadra continuerà a supportarlo e a valutare le sue condizioni in modo attento. I tifosi possono quindi aspettarsi prestazioni al top da parte dell’attaccante, che sembra in grado di mantenere un livello elevato di gioco nonostante la stanchezza accumulata.