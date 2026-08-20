Pawgli smentisce di aver pianto per il trasferimento di Pep Chavarria al Chelsea

Influencer e calciatore in azione, smentita di pianto per trasferimento al Chelsea

La influencer Pawgli ha smentito di aver pianto per la scelta del suo compagno, Pep Chavarria, di trasferirsi al Chelsea. La notizia, circolata sui social media, ha suscitato reazioni e commenti, ma Pawgli ha chiarito che non è vero. L’annuncio del trasferimento del calciatore, ex del Rayo Vallecano, al club inglese è avvenuto di recente, e la sua relazione con l’influencer ha suscitato interesse nel settore del calcio e del mondo digitale.

La smentita dell’influencer

Secondo l’ultimo aggiornamento su Twitter, Pawgli ha chiarito che non ha pianto per la scelta di Pep Chavarria di unirsi al Chelsea. La notizia, che ha suscitato dibattiti, è stata smentita in modo diretto e chiaro. L’influencer ha sottolineato che la sua reazione non è stata di tristezza, ma di comprensione per la decisione del suo partner. La sua voce ha rassicurato i fan e i follower, che avevano ipotizzato una reazione emotiva.

La decisione di Pep Chavarria non ha suscitato reazioni emotive da parte di Pawgli.

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Un trasferimento che ha suscitato attenzione

Il trasferimento di Pep Chavarria al Chelsea ha suscitato interesse non solo nel mondo del calcio, ma anche tra i suoi seguaci su Instagram e Twitter. L’influencer, conosciuta per la sua presenza online, ha avuto un ruolo importante nel condividere le sue emozioni e le sue reazioni. Tuttavia, la sua ultima dichiarazione ha messo fine a ogni ipotesi di reazione emotiva. La sua voce ha rassicurato che la decisione del calciatore non ha avuto un impatto negativo sul loro rapporto.

La scelta di Pep Chavarria di unirsi al Chelsea rappresenta un passo importante nella sua carriera. L’ex del Rayo Vallecano ha trovato un nuovo ambiente in un club di alto livello, e la sua decisione ha suscitato attenzione non solo per il calcio, ma anche per la sua vita privata. La relazione con Pawgli, però, sembra essere rimasta stabile e senza tensioni. La relazione tra Pawgli e Pep Chavarria sembra essere in equilibrio, anche se la scelta del calciatore di trasferirsi al Chelsea ha suscitato attenzione. L’influencer, conosciuta per la sua presenza online, ha avuto un ruolo importante nel condividere le sue emozioni e le sue reazioni. Tuttavia, la sua ultima dichiarazione ha messo fine a ogni ipotesi di reazione emotiva. La sua voce ha rassicurato che la decisione del calciatore non ha avuto un impatto negativo sul loro rapporto.

La relazione tra i due sembra essere rimasta stabile e senza tensioni.