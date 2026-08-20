Ibrahima Konaté, il nuovo difensore del Real Madrid

Ibrahima Konaté, difensore francese, riceve la camiseta del Real Madrid durante la presentazione

Un’aggiunta di qualità per la difesa del Real Madrid

Il Real Madrid ha presentato ufficialmente Ibrahima Konaté, difensore francese che si unisce al club per le prossime quattro stagioni. L’arrivo del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, segue una serie di problemi nella difesa del club, dove le lesioni hanno messo a dura prova i tecnici e i giocatori. Konaté, che ha giocato 118 partite in Premier League e 36 in Champions League, arriva per rafforzare una posizione chiave, spesso in difficoltà.

La sua esperienza in nazionale lo rende un’opzione di alto livello

Konaté, che ha giocato 30 partite con la squadra di Francia, si unisce al club dopo aver rifiutato offerte in passato. La sua esperienza in squadre di alto livello e la sua capacità di giocare in difesa lo rendono un’opzione di alto livello per il Real Madrid. L’arrivo del difensore segue la scelta di Trent Alexander-Arnold, che ha già effettuato il trasferimento in direzione del Bernabéu due anni fa.

Un ritorno al Bernabéu dopo un’esperienza a Liverpool

Konaté, che ha concluso il contratto con il Liverpool, ha firmato in modo gratuito per il Real Madrid. L’arrivo del giocatore segue la scelta di Trent Alexander-Arnold, che ha già effettuato il trasferimento in direzione del Bernabéu due anni fa. Konaté, che ha giocato 118 partite in Premier e 36 in Champions, si unisce al club dopo aver rifiutato offerte in passato. La sua esperienza in nazionale, con 30 presenze per la Francia, lo rende un’opzione di alto livello per il club.

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Un’alternativa di qualità per Mourinho

La scelta di Konaté arriva in un momento cruciale per il Real Madrid, dove il tecnico José Mourinho ha cercato di rafforzare la difesa. Il difensore, alto 194 cm, è considerato un’alternativa di qualità per i centrali in rosa. La sua esperienza e la sua capacità di giocare in difesa lo rendono un’opzione interessante per il club. Konaté ha ricevuto durante la presentazione una replica del Bernabéu, un orologio e una maglia con il numero 16.

Il Real Madrid ha accolto Konaté in modo solenne, con la partecipazione del presidente onorario José Martínez Pirri. L’arrivo del difensore francese rappresenta un ulteriore passo avanti nel mercato del club, che cerca di rafforzare la sua difesa in vista della prossima stagione. Konaté, che ha già giocato in Premier League e Champions League, si unisce a un gruppo di giocatori che hanno già mostrato la loro volontà di rimanere al club. La sua esperienza e la sua capacità di giocare in difesa lo rendono un’opzione di alto livello per il Real Madrid.

La sua firma ha segnato un’altra tappa nel mercato del Real Madrid, che ha già annunciato l’arrivo di Bernardo Silva. Konaté, che ha giocato per il Liverpool, ha firmato un contratto di quattro anni e si unisce a un gruppo di giocatori che hanno già mostrato la loro volontà di rimanere al club. La sua esperienza e la sua capacità di giocare in difesa lo rendono un’opzione di alto livello per il Real Madrid, che cerca di rafforzare la sua difesa in vista della prossima stagione.

Il Real Madrid ha accolto Konaté in modo solenne, con la partecipazione del presidente onorario José Martínez Pirri. L’arrivo del difensore francese rappresenta un ulteriore passo avanti nel mercato del club, che cerca di rafforzare la sua difesa in vista della prossima stagione. Konaté, che ha già giocato in Premier League e Champions League, si unisce a un gruppo di giocatori che hanno già mostrato la loro volontà di rimanere al club. La sua esperienza e la sua capacità di giocare in difesa lo rendono un’opzione di alto livello per il Real Madrid.

La sua firma ha segnato un’altra tappa nel mercato del Real Madrid, che ha già annunciato l’arrivo di Bernardo Silva. Konaté, che ha giocato per il Liverpool, ha firmato un contratto di quattro anni e si unisce a un gruppo di giocatori che hanno già mostrato la loro volontà di rimanere al club. La sua esperienza e la sua capacità di giocare in difesa lo rendono un’opzione di alto livello per il Real Madrid, che cerca di rafforzare la sua difesa in vista della prossima stagione.