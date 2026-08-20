Real Madrid e Almería si avvicinano su Manuel Ángel

Un giocatore del Real Madrid si avvicina al Almería, con un accordo in discussione

Un passo avanti nel mercato

Il Real Madrid e l’Almería si avvicinano nella trattativa per il centrocampista Manuel Ángel, noto come Mami. Il club bianco ha richiesto sei milioni di euro per il 50% dei diritti del giocatore, un passo significativo nella sua ricerca di un futuro stabile. L’Almería, a sua volta, ha espresso interesse per il talento e sta valutando l’ipotesi di acquistarlo, considerandolo un rinforzo di alto livello per il loro obiettivo di tornare in Primera División.

La situazione di Manuel Ángel è in evoluzione

Manuel Ángel, nato a Albaida del Aljarafe nel 2004, ha seguito un percorso di formazione nella cantera del Sevilla, dove ha giocato tra 2012 e 2018. Successivamente, si è trasferito al Real Madrid, dove ha giocato in diverse squadre giovanili, arrivando al Castilla. La sua stagione passata ha visto sette partite ufficiali, tra cui due in Champions League contro il Manchester City. L’interesse per il giocatore è cresciuto negli ultimi mesi, con diverse offerte in arrivo, ma l’Almería sembra essere la squadra più vicina a un accordo.

Un futuro in Primera División

L’Almería ha chiarito che la priorità per Manuel Ángel è trovare un destino in Primera División o in un club con ambizioni di promozione. Il giocatore, che ha già giocato in squadre di alto livello, si adatta perfettamente al profilo richiesto dal club andaluso. Inoltre, entrambe le parti hanno confermato che la sua stagione al Castilla è quasi conclusa, e che il futuro si orienta verso un’esperienza di livello superiore. La trattativa si avvicina a un accordo

Secondo le informazioni del giornalista Ángel García, l’offerta dell’Almería è la più vicina a un’intesa con il Real Madrid. Il club bianco ha dato il via libera a una operazione in cui richiede sei milioni di euro per il 50% dei diritti del centrocampista. L’Almería, a sua volta, ha espresso interesse per il giocatore e lo considera un elemento chiave per il loro piano di rientro in Liga. La situazione sembra essere in fase di conclusione, con un accordo che potrebbe essere raggiunto a breve.

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Un talento in cerca di un futuro

Manuel Ángel, noto per la sua capacità di giocare in diverse posizioni, ha dimostrato di essere un talento in crescita. Dopo aver formato parte della cantera del Sevilla, ha trovato un ambiente di sviluppo al Real Madrid, dove ha avuto l’opportunità di giocare in squadre di alto livello. La sua carriera è stata segnata da un percorso costante, con un’esperienza in Champions League e in campionati di alto livello. Ora, con l’Almería che si avvicina, il futuro del giocatore sembra essere in fase di definizione.

Manuel Ángel, noto come Mami, è un centrocampista del Real Madrid.

Il Real Madrid chiede sei milioni di euro per il 50% dei diritti del giocatore.

L’Almería ha espresso interesse per il talento e lo considera un rinforzo di alto livello.