Nadia Battocletti torna in gara il 23 agosto: sfida a 10 etiopi in Diamond League

Nadia Battocletti corre sui 5000 metri a Chorzow, sfida a 10 atlete etiopiche, diretta tv e streaming

Nadia Battocletti torna in gara il 23 agosto in occasione della tappa della Diamond League a Chorzow, in Polonia. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, dopo aver partecipato al Golden Gala di Roma, si prepara a un’altra prova in un meeting internazionale. La gara sui 5000 metri è in programma alle ore 16.47 e sarà trasmessa in diretta su RaiSportHD e Sky Sport Max. L’atleta trentina affronta una sfida di alto livello, con ben dieci atlete etiopiche tra le principali contendenti.

sfida a 10 etiopi in diamond league

Nadia Battocletti dovrà affrontare una competizione estremamente competitiva, con dieci atlete etiopiche tra le più forti al mondo. Tra loro si trovano Marta Alemayo, Likina Amebaw, Asayech Ayichew, Aleshign Baweke, Fantaye Belayneh, Medina Eisa, Sanayet Getachew, Freweyni Hailu, Hirut Meshesha e Yenawa Nbret, senza dimenticarsi delle australiane Rose Davies e Georgia Griffith e della burundese Francine Niyomukunzi. La gara rappresenta un test importante per l’atleta italiana, che punta a confermare il suo livello dopo un periodo di riposo.

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 5000 e 10.000 metri agli Europei 2026, Nadia Battocletti torna in gara con l’obiettivo di ottenere un buon risultato in un meeting che vede la partecipazione di atlete di alto livello. La Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, si svolgerà a Chorzow, in Polonia, e sarà trasmessa in diretta su RaiSportHD e Sky Sport Max. La diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e NOW, mentre la diretta testuale sarà su OA Sport.

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programma e orario della gara

La gara sui 5000 metri è in programma domenica 23 agosto alle ore 16.47. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSportHD, canale gratuito e in chiaro, e su Sky Sport Max, canale 206 per gli abbonati. La diretta streaming permetterà ai tifosi di seguire la gara in tempo reale, con l’obiettivo di supportare l’atleta trentina nel suo ritorno in gara. La Diamond League rappresenta un’occasione importante per Nadia Battocletti, che cerca di confermare il suo stato di forma dopo un periodo di riposo. La gara a Chorzow è uno degli eventi principali del meeting, con la partecipazione di atlete di alto livello. L’atleta italiana, dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 5000 e 10.000 metri agli Europei 2026, punta a ottenere un buon risultato in un meeting che vede la partecipazione di atlete di alto livello.

Domenica 23 agosto, ore 16.47: 5000 metri a Chorzow

Diretta tv: RaiSportHD, Sky Sport Max

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport