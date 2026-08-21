Betis e Real Sociedad si affrontano in un derby di riferimento per la Champions

Due squadre si affrontano in un derby di riferimento per la Champions, con il Betis in vantaggio

Il Betis e la Real Sociedad si affrontano questa sera in un derby di riferimento per la Champions League, con il Betis che ha già completato alcuni acquisti mentre la Real Sociedad attende. La partita, che si terrà a La Cartuja, è un’occasione per entrambe le squadre per iniziare la stagione con un buon risultato, soprattutto considerando la competizione per i posti europei. La squadra di Pellegrini dovrà sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un buon piede, mentre la Real Sociedad potrebbe essere influenzata dall’assenza di rinforzi e dalla mancanza di ritmo di Oyarzabal.

La preparazione e le condizioni delle squadre

Il Betis ha completato alcuni acquisti, mentre la Real Sociedad attende ancora. Abde non è arrivato in tempo, mentre Bellerín è in lista. Il tecnico Matarazzo potrebbe schierare Remiro in porta, con Aramburu, Jon Martín, Zubeldia e Sergio Gómez in difesa. Yangel Herrera e Soler saranno i due centrocampisti, con Kubo, Sucic e Barrenetxea in attacco. Óskarsson sarà l’attaccante principale. La squadra di Pellegrini dovrà sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un buon piede, mentre la Real Sociedad potrebbe essere influenzata dall’assenza di rinforzi e dalla mancanza di ritmo di Oyarzabal.

Le condizioni di alcuni giocatori chiave

Oyarzabal, uno dei giocatori chiave della Real Sociedad, potrebbe entrare solo nella seconda parte a causa dei pochi allenamenti effettuati. Il duello tra Antony e Kubo potrebbe essere decisivo per il risultato. Il Betis, che ha già completato alcuni acquisti, ha la ventaja di giocare in casa, anche se La Cartuja è un campo che ricorda bene ai donostiarras, visto che quattro mesi fa hanno vinto la Coppa. La squadra di Pellegrini dovrà sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un buon piede, mentre la Real Sociedad potrebbe essere influenzata dall’assenza di rinforzi e dalla mancanza di ritmo di Oyarzabal.

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La Real Sociedad, pur non avendo completato i rinforzi, si presenterà con un undici simile a quello dell’anno scorso. Il tecnico Matarazzo potrebbe schierare Remiro in porta, con Aramburu, Jon Martín, Zubeldia e Sergio Gómez in difesa. Yangel Herrera e Soler saranno i due centrocampisti, con Kubo, Sucic e Barrenetxea in attacco. Óskarsson sarà l’attaccante principale. La squadra di Pellegrini dovrà sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un buon piede, mentre la Real Sociedad potrebbe essere influenzata dall’assenza di rinforzi e dalla mancanza di ritmo di Oyarzabal.

La partita è un’occasione per entrambe le squadre per iniziare la stagione con un buon risultato, soprattutto considerando la competizione per i posti europei. Il Betis, che ha già completato alcuni acquisti, ha la ventaja di giocare in casa, anche se La Cartuja è un campo che ricorda bene ai donostiarras, visto che quattro mesi fa hanno vinto la Coppa. La squadra di Pellegrini dovrà sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un buon piede, mentre la Real Sociedad potrebbe essere influenzata dall’assenza di rinforzi e dalla mancanza di ritmo di Oyarzabal.

La predizione di J. I. Pérez indica un risultato di 2-1 a favore del Betis. La squadra di Pellegrini dovrà sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un buon piede, mentre la Real Sociedad potrebbe essere influenzata dall’assenza di rinforzi e dalla mancanza di ritmo di Oyarzabal. La partita è un’occasione per entrambe le squadre per iniziare la stagione con un buon risultato, soprattutto considerando la competizione per i posti europei.