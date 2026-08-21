La Spagna campione del mondo critica la stagnazione della Serie A: “Sempre gli stessi allenatori”

Un allenatore e giocatori della Serie A in campo, con un’atmosfera di tensione e critica

La Spagna campione del mondo ha lanciato una dura analisi sulla Serie A, sottolineando una crisi calcistica che si fa sempre più preoccupante. La stagione 2026-27 inizia con un quadro di stagnazione e mancanza di innovazione, con un’identità di gioco non sviluppata fin dalle fondamenta e una scarsa capacità di formare giocatori di livello internazionale. La critica arriva da Marca, che ha evidenziato come l’Italia si trovi in una situazione di grave difficoltà, con un approccio che si basa su vecchie abitudini e una mancanza di svolta radicale.

Un sistema che non si evolve

La critica si concentra soprattutto sulle panchine delle squadre di vertice, dove i nomi degli allenatori si ripetono costantemente. I grandi club italiani, come Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta, continuano a affidarsi a allenatori noti, spesso con un’esperienza lunga e consolidata. Tra questi, si trovano nomi come Antonio Conte, Sarri, Spalletti, Gasperini, Gattuso, Pioli e Allegri. Questi allenatori, pur essendo di alto livello, non portano nuove idee o cambiamenti significativi. Secondo esperti contattati da Marca, che hanno ricoperto incarichi nelle autorità calcistiche italiane, il problema principale risiede nella mancanza di un’identità di gioco chiara e nel non sviluppare giocatori di livello internazionale. La Spagna, pur avendo un sistema di allenamento e formazione molto avanzato, osserva con preoccupazione come l’Italia non riesca a realizzare il cambiamento necessario per riconquistare il suo posto tra i migliori del mondo.

Un ciclo che si ripete

La critica si basa su una constatazione semplice ma drammatica: il sistema italiano si basa su un ciclo che non si evolve. Gli allenatori si ripetono, i giocatori non si sviluppano come dovrebbero e la mancanza di innovazione ha effetti a lungo termine. La stagione 2026-27 inizia con un’atmosfera di tensione, con un’identità di gioco non definita e una mancanza di progetti a lungo termine.

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La Spagna, pur avendo un sistema calcistico molto diverso, osserva con interesse e preoccupazione come l’Italia non riesca a trovare una via d’uscita. La mancanza di cambiamento e la ripetizione di nomi e metodi ha portato a una stagnazione che si fa sentire a livello nazionale e internazionale. La crisi calcistica italiana non è solo un problema di oggi, ma di una mancanza di visione e di progetti a lungo termine. La situazione richiede una svolta radicale, non solo in termini di allenatori, ma anche in termini di politiche di sviluppo e di formazione. La Spagna, con il suo sistema di allenamento e di formazione, potrebbe offrire spunti utili, ma l’Italia deve trovare una strada diversa, che non si basi solo su nomi noti e vecchie abitudini.

Antonio Conte

Massimiliano Allegri

Roberto Mancini

Carlo Ancelotti

Luciano Spalletti

Roberto De Zerbi