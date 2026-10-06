Italia argento nella staffetta mista agli Europei di Lubiana 2026, Francia oro

Nel corso della staffetta mista degli Europei di ciclismo 2026 a Lubiana, l’Italia ha conquistato l’argento, piazzandosi al secondo posto. La formazione azzurra, composta da Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Marco Frigo, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Alessia Vigilia, ha ceduto il passo alla Francia, che ha vinto la gara con un tempo di 1h00’19”. L’Italia ha concluso la prova con un distacco di 1’12” dai vincitori. La gara si è svolta in condizioni estenuanti, con un tratto di salita particolarmente impegnativo: il strappo di 2,1 chilometri al 10,2% di pendenza media. Il sestetto azzurro ha pagato dazio ai rivali su questa salita, non riuscendo a recuperare il passivo. I tre corridori hanno terminato la prima parte di gara con un ritardo di 24” rispetto ai migliori, passando il testimone alle colleghe. La prova del terzetto femminile si è complicata quando Monica Trinca Colonel si è staccata in salita, lasciando da sole Elisa Longo Borghini e Alessia Vigilia, con il distacco che ha continuato a crescere.

Un podio sorprendente

Nella competizione, che ha visto al via solamente sei formazioni, il podio si è completato con un sorprendente terzo posto ottenuto dal Lussemburgo, staccato di 3’34” dai vincitori e capace di precedere la Polonia, quarta a 4’01”. L’Italia, pur non riuscendo a bissare il successo ottenuto nella prova iridata a Montreal, ha dimostrato una buona resistenza e una buona organizzazione nella staffetta mista.

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L’Italia ha dimostrato una buona capacità di lavoro in squadra, nonostante le difficoltà incontrate durante la gara.

Elisa Longo Borghini, uno dei volti più noti del ciclismo italiano, ha continuato a dare il suo contributo, anche se non è riuscita a guidare la squadra verso la vittoria. La squadra azzurra ha dimostrato una buona capacità di lavoro in gruppo, nonostante le difficoltà incontrate durante la gara. La prestazione ha lasciato un’impressione positiva, anche se non è stato sufficiente per raggiungere la vetta.

Un’esperienza di squadra

La staffetta mista è un evento che richiede una grande collaborazione tra atleti di diversi generi, e l’Italia ha dimostrato di possedere questa capacità. La squadra ha affrontato le sfide con determinazione, anche se non è riuscita a superare la Francia. La prestazione ha rappresentato un’esperienza di squadra, con un impegno costante da parte di tutti i membri.

La gara ha visto la partecipazione di sei squadre, con il Lussemburgo che ha sorpreso tutti con il terzo posto. La Polonia, pur essendo considerata una delle favorite, ha concluso la prova in quarta posizione, a 4’01” dal tempo di vittoria. L’Italia, pur non riuscendo a vincere, ha dimostrato una buona capacità di adattamento e di lavoro in squadra. La staffetta mista degli Europei di Lubiana 2026 ha rappresentato un’altra prova di forza per il ciclismo italiano, con un risultato che, sebbene non sia stato il più alto, ha confermato la competitività della squadra azzurra. La gara ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con una competizione intensa e coinvolgente.