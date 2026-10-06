La bottiglia di vino di Mourinho che cambiò la visione del successo per Tiago Margarido

Tiago Margarido, allenatore portoghese, ha raccontato un episodio che ha segnato la sua carriera: una bottiglia di vino regalata da José Mourinho e una conversazione che hanno cambiato la sua visione del successo. L’episodio si è svolto durante un incontro in cui Margarido aveva giocato contro la squadra di Mourinho, a La Luz, un’arena famosa per i suoi match di calcio. Il momento ha lasciato un’impronta profonda nel modo in cui Margarido intende la vittoria, trasformando un gesto simbolico in una lezione di vita.

Una bottiglia di vino e una lezione di vita

Dopo la partita, Margarido aveva espresso un desiderio: aprire la bottiglia solo quando avrebbe conquistato un titolo. Mourinho, però, aveva risposto con una frase che ha cambiato il suo approccio al successo. «Il tuo titolo in quel periodo era ottenere la permanenza, e se lo avessi fatto, avresti dovuto aprirla», aveva detto il tecnico portoghese. Questa frase, semplice ma profonda, ha lasciato un segno indelebile nel pensiero di Margarido, che ha riconosciuto come una delle grandi lezioni della sua carriera. Non sempre chi è campione è realmente campione, ha spiegato Margarido, riferendosi al fatto che ogni allenatore ha i suoi obiettivi e che il successo può assumere molte forme. Per lui, la permanenza in serie o una classifica europea sono altrettanti traguardi significativi. Questa lezione, ricavata da una conversazione apparentemente casuale, ha influenzato il suo modo di vedere la carriera e il successo.

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Un gesto di grandeza e un’amicizia nata dal calcio

Il rapporto tra i due è nato da un’amicizia nata durante un incontro a Madeira, dove Margarido aveva offerto a Mourinho una poncha, una bevanda tipica portoghese. L’anno successivo, durante un altro incontro a La Luz, Mourinho aveva voluto ricambiare con una bottiglia di vino di alto valore. Questo gesto, però, non era solo un atto di cortesia, ma un simbolo di rispetto e di una connessione che va oltre il calcio. «Non sempre chi è campione è realmente campione», ha spiegato Margarido, riferendosi al fatto che ogni allenatore ha i suoi obiettivi e che il successo può assumere molte forme. Per lui, la permanenza in serie o una classifica europea sono altrettanti traguardi significativi. Questa lezione, ricavata da una conversazione apparentemente casuale, ha influenzato il suo modo di vedere la carriera e il successo.

La bottiglia di vino e la conversazione con Mourinho sono diventate un simbolo di una lezione che Margarido non ha mai dimenticato. Un momento che ha segnato non solo la sua vita professionale, ma anche la sua visione del successo, dimostrando come il calcio possa essere una scuola di vita. Il rapporto tra i due uomini, nato dal calcio, ha lasciato un’impronta duratura, un ricordo che Margarido porterà con sé per sempre.

Una bottiglia di vino regalata da Mourinho

Una conversazione che ha cambiato la visione del successo

Un rapporto nato dal calcio e rafforzato da gesti simbolici

La storia di Tiago Margarido e José Mourinho è un esempio di come il calcio possa essere più di un gioco: può essere una lezione di vita, un momento di crescita e una connessione umana. La bottiglia di vino, simbolo di un’amicizia e di una lezione, rimane un ricordo indelebile per Margarido, che ha imparato a vedere il successo in modi diversi da quelli tradizionali.