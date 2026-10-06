Nicolás Larcamón in vista per la squadra nazionale cilena

Nicolás Larcamón, allenatore del Sporting de Gijón, si trova al centro dell’attenzione della Federazione Cilena di Calcio, che cerca un nuovo selezionatore per la squadra nazionale. L’interesse per il tecnico argentino, noto per la sua esperienza in Sudamerica e in Spagna, è emerso dopo la sua gestione del club gallego, che ha visto il team rimanere in lotta per il play-off di promozione. Larcamón, che ha iniziato la sua carriera in Cile, ha dimostrato una capacità di adattamento e risultati positivi, che lo hanno portato a club di prestigio come Cruzeiro e Cruz Azul. La sua attuale posizione al Sporting, nonostante le critiche sulle prestazioni in campo, lo ha reso un nome di interesse per la squadra nazionale.

Un nome tra tanti in cerca di un nuovo allenatore

La Federazione Cilena, alla ricerca di un tecnico che possa portare coerenza e efficienza al team, ha valutato diverse opzioni, tra cui Larcamón. Il tecnico, che ha espresso ottimismo dopo la vittoria contro il Celta Fortuna, ha sottolineato la sua responsabilità di rimanere equilibrato e concentrato sul lavoro. Al suo fianco, si trovano nomi di prestigio come Manuel Pellegrini e Julen Lopetegui, entrambi noti per la loro esperienza in Spagna. Larcamón, però, non ha mostrato intenzione di lasciare il club, mantenendo la sua attenzione sul progetto in corso al Sporting.

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Un passato in Cile e un futuro in vista

Il percorso di Larcamón nel calcio inizia proprio in Cile, dove ha allenato club come Deportes Antofagasta, Huachipato e Curicó Unido. I successi ottenuti in patria lo hanno portato a club di alto livello in Sudamerica, ma la sua esperienza in Spagna, nella Seconda Divisione, lo ha reso un candidato di interesse per la squadra nazionale. Nonostante i rumors, il tecnico argentino non ha mostrato segni di distrazione dal ruolo attuale, concentrando le sue energie sullo sviluppo del progetto al Sporting. La sua carriera ha visto passi importanti in Cile e in Sudamerica, ma ora si guarda al futuro in patria.

La Federazione Cilena, che cerca un allenatore in grado di portare stabilità e risultati, ha valutato Larcamón come una delle opzioni più promettenti. Il tecnico, con la sua esperienza in diverse nazioni e contesti, potrebbe rappresentare una scelta strategica per il futuro della squadra nazionale. Mentre il Sporting continua a lottare per la promozione, il nome di Larcamón si fa sempre più sentire nel panorama del calcio cileno. Il suo attuale ruolo al Sporting lo ha reso un candidato di interesse per la squadra nazionale.

Allenatore del Sporting de Gijón

Ex allenatore di club cileno come Deportes Antofagasta

Esperienza in club sudamericani come Cruzeiro e Cruz Azul

La sua attuale posizione al Sporting, nonostante le critiche, lo ha reso un candidato di interesse per la squadra nazionale. La Federazione Cilena, alla ricerca di un allenatore in grado di portare coerenza e risultati, ha valutato Larcamón come una delle opzioni più promettenti. Il tecnico, con la sua esperienza in diverse nazioni e contesti, potrebbe rappresentare una scelta strategica per il futuro della squadra nazionale. Mentre il Sporting continua a lottare per la promozione, il nome di Larcamón si fa sempre più sentire nel panorama del calcio cileno.